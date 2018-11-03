وزير يمني يؤكد تقييد السعودية لعودة هادي إلى عدن

الوقت- أكد وزير الدولة اليمنية "صلاح الصيادي" اليوم الأحد، خضوع الرئيس المنتهية صلاحيته "عبد ربه منصور هادي" لـ"الإقامة الجبرية" بالرياض، داعيا اليمنيين إلى التظاهر للمطالبة بعودة هادي المقيم في العاصمة السعودية إلى البلاد.

وتأتي دعوة الوزير اليمني في ظل تقارير تحدثت عن تقييد السعودية لعودة هادي إلى عدن، وهي الدعوة الأولى التي يطلقها مسؤول يمني، بعد تقارير صحفية أشارت إلى خضوع هادي لـ"الإقامة الجبرية" بالرياض.

وأضاف الصيادي، يوم الأحد في منشورات على حسابه الخاص في موقع فيسبوك: إن اليمنيين مطالبون بالخروج والتظاهر والاعتصام، لأجل عودة الرئيس هادي إلى البلاد، محذرا مما سماها "كوارث تاريخية".

وألمح الوزير اليمني إلى احتجاز الرئيس اليمني بالمقارنة مع الحالة اللبنانية، بالقول عن لبنان إنه "استعاد رئيسه ببضعة أيام"، في إشارة إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي أعلن استقالته من السعودية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، قبل أن يتراجع عنها، بطلب من الرئيس ميشال عون، وسط اتهامات للرياض بإجباره على الاستقالة.

وكانت قد كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إن السعودية منعت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وابنيه ووزراء وعسكرين يمنيين من العودة إلى بلادهم، مؤكدة أنهم رهن الإقامة الجبرية بالمملكة.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين يمنيين لم تسمهم الليلة الماضية قولهم: إن المنع السعودي جاء منذ أشهر وأرجعوا ذلك إلى "العداء المرير بين هادى والإمارات التي تشكل جزءا من التحالف وتهيمن على جنوب اليمن".

يشار الى أنه منذ أن غادر هادي اليمن في فبراير/شباط الماضي، أرسل مرارا طلبات مكتوبة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يطلب فيها العودة. وقال قائد أمن يمني إنه لم يتم الرد على أي منها.