الغاز المتوسطي يشعل العلاقات القبرصية - القبرصية

الوقت- بعد الإكتشافات الكبيرة التي استطاعت دول شرق المتوسط التوصل إليها في مجال الغاز في البحر الأبيض المتوسط يبدو أن المشاكل حولها لم تأتي فرادة.

فبعد تأزم الجو الإقليمي بسبب الأطماع الإسرائيلية بحقل الغاز رقم 9 اللبناني وتهديداتهم التكررة حول هذه المسألة، وبعد التأزم في العلاقات المصرية التركية حول من سيكون مركز توزيع الغاز لأوروبا والعالم، ها هي مشاكل قبرص نفسها تطفو على السطح بسبب الخلاف بين القبارصة الأتراك وأولئك اليونانيون حول موضوع الغاز المتوسطي.

إذ أعلن وزير خارجية حكومة قبرص "التركية" المعلنة من جانب واحد أنه غير موافقون على ما تقوم به قبرص اليونانية من استكشاقات وتلزيم لعقود استكشاف واستخراج للغاز في حقول قبرص المتوسطية.

حيث قال الوزير: "القبارصة الأتراك سيطلقون عمليات لاستكشاف ​النفط​ و​الغاز​ حول قبرص إذا استمر القبارصة اليونانيون في خططهم".

وتابع "قدرت اوزرصاي" وزير خارجية جمهورية شمال قبرص، التي لا تعترف بها سوى ​تركيا​، "إما أننا سنفعل هذا معاً، بالنقاش والاتفاق والتحرك سويا - أو أن الأمور ستتوقف، أو نحن (القبارصة الأتراك) أيضا سنبدأ عمليات للاستشكاف والحفر".

هذا وسبق للقبارصة اليونانيون الذين لديهم حكومة معترف بها دولياً أن قاموا باستكشافات كبيرة للغاز في البحر الأبيض المتوسط وقاموا بإعطاء رخص لعدة شركات عالمية لبدء استخراج هذا الغاز تمهيداً لطرحه في السوق العالمية، ولكن بعض الشركات ومنها ايني الإيطالية تخلت عن العقد الموقع بسبب التدخل التركي بدس سفن حربية تركية في تلك الحقول.