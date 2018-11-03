برشلونة يطيح بملقا الناقص عددياً

الوقت- يسير برشلونة الاسباني بخطوات ثابتة نحو لقبه الأول هذا الموسم بفوزه على ملقا العنيد في ملعبه وبين جمهوره بنتيجة 2-0 في المباراة التي أٌقيمت ضمن الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني.

رغم أن أصحاب الأرض أبدوا ندّية في المباراة منذ بدايتها وشكّلوا خطورة على ملعب الخصم في عدة مناسبات إلا أن الطرد الذي تعرض له سامويل غارسيا لاعب ملقا في الدقيقة 30 صعّب المهمة على فريقه.

وسبق لكل من لويس سواريز وفيليب كوتينيو أن أحرزوا هدفين قبل ذلك في الدقائق 15 و28 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

في شوط المباراة الثاني استخوذ لاعبو برشلونة على الكرة مستغلين النقص العددي للخصم ما منع أصحاب الأرض من تقليص الفارق وانتهت المباراة على نتيجة الشوط الأول 2-0، ويذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي غاب عن اللقاء بسبب قرار فني لمدرب الفريق.

بهذه النتيجة يبقى برشلونة في صدارة الليغا بـ72 نقطة فيما يستقر ملقا في قعر الترتيب برصيد 13 نقطة فقط، هذا ويجدر الإشارة إلى أن فالنسيا استطاع تخطي اشبيلية بهدفين نظيفين في إطار منافسات الجولة نفسها.