دراسة: المتقاعدون هم الأكثر استخداماً للإنترنت

الوقت- في دراسة علمية جديدة تبين أن أكثر أشخاص استخداماً لشبكة الإنترنت هم المتقاعدون عن العمل وكبار السن وهذه النتائج جاءت عكس الإعتقاد السائد.

وأجريت الدراسة في روسيا من قبل غوغل ووكالة "كانتر تي ان اس" على حوالي 1000 شخص تتراوح أعمارهم بين الـ16 إلى 70 عام.

وشملت الدراسة طرح عدة نماذج من الأسئلة منها سؤال المتطوعين عن عدد ساعات استخدامهم للإنترنت وكيفية ذلك والمواقع التي يزورونها والأجهزة التي يستخدمونها في سبيل ذلك.

وجاء في نتائج الدراسة أن الروس يعتمدون على أكثر من جهاز في استخدامهم وتصفحهم صفحات الإنترنت، ومعظم هؤلاء يستخدمون الهواتف الذكية أو الحواسيب.

كما وجاء في نتائج الدراسة أن كبار السن والمتقاعدين هم الأكثر استخداماً للإنترنت والأكثر تصفحاً لصفحات مواقع الإنترنت يومياً وهذه النتائج هي خلاف الإعتقاد السائد بأن الشباب وأبناء الجيل الحالي هم الأكثر استعمالاً للإنترنت.