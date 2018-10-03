لماذا تنوي كوريا الشمالية التراجع عن سياستها النووية؟!

الوقت- منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، تأزمت علاقات الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لتصل إلى حافة الحرب، وهما الآن تدخلان مرحلة مختلفة، ويبدو أن التوتر قد انخفض، وفي هذا السياق دعا الزعيم الكوري الشمالي في رسالة لترامب إلى الجلوس على طاولة التفاوض. وفي الليلة الماضية، تلقى رئيس الولايات المتحدة، بعد اجتماعه بالمبعوث الكوري الجنوبي الذي زار كوريا الشمالية مؤخراً، دعوة من كيم جونغ أون للاجتماع به ومناقشته وقد وافق ترامب على مقابلة الأخير.

وفقاً لبعض المراقبين في أمريكا، فإن قبول الدعوة فاجأ حتى المسؤولين الأمريكيين نظراً إلى المواقف المتشددة للرئيس ترامب حول أنشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية. وأفادت تقارير قبل يومين، عن عزم تشونغ يوي يونغ، رئيس مكتب الأمن القومي وكبير مستشاري رئيس كوريا الجنوبية، الذي التقى مؤخراً بكيم جونغ أون في عاصمة كوريا الشمالية، زيارة أمريكا برسالة سرية من قبل كوريا الشمالية.

يبدو أن الرسالة تحتوي دعوة لدونالد ترامب لإجراء مفاوضات، ومن المقرر أن تتم الزيارة في مايو (بعد شهرين). وقال رئيس جمهورية كوريا الجنوبية في بيانه بمناسبة قبول دعوة رئيس كوريا الشمالية من قبل رئيس الولايات المتحدة: إن لقاء شهر مايو هو نقطة تحول تاريخية سيحقق السلام في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف " إذا اجتمع الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم في أعقاب قمة بين الكوريتين، سيتم إجراء إخلاء كامل لشبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي على المسار الصحيح وبشكل جدي”.

وفي هذا السياق كتب ترامب تغريدة له قال فيها: نقلاً عن وفد من كوريا الجنوبية "تحدث كيم جونغ أون مع ممثلي كوريا الجنوبية عن نزع السلاح النووي، وليس مجرد تجميد استخدامه"، وكذلك لن تجري كوريا الشمالية خلال الفترة الحالية أي تجارب صاروخية، ويتم حالياً إحراز تقدم كبير، لكن العقوبات ستظل قائمة لحين التوصل إلى اتفاق، كما يجري حالياً الإعداد للقاء". لكن السؤال الذي قد يثير اهتمام العديد من المحللين والمراقبين، هو لماذا تراجعت كوريا الشمالية وشخص كيم جونغ أون عن السياسة النووية؟

وقد أجاب عن هذا السؤال ستيفن والت، المفكر البارز في السياسة الدولية. وكتب والت على تويتر: "هناك احتمالان: أولاً، أن كوريا الشمالية قد انعزلت وترى أن عليها أن تقدّم تنازلات. وثانياً، لقد أدركت كوريا الشمالية أن العمل في البيت الأبيض بأيدي غير المحترفين وأنها تنوي استغلاله / فإذا لم يسفر اللقاء عن شيء، ماذا سيحدث بعد ذلك؟

وكتب والت في تغريدة أخرى: لقد أظهرت إيران وكوريا الشمالية الآن أنه إذا كنت تريد أن تأخذك أمريكا على محمل الجد أو تتفاوض معك، قم بصنع سلاح نووي أو على الأقل لتكن لك قدرة صنعه!

وفي السياق ذاته، يعتقد مستشار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فينو غراد، أن خطط واشنطن العجولة للاتفاق مع بيونغ يانغ لن تكون مثمرة كثيراً. وقال يوم الخميس في برنامج تلفزيوني مع قناة سي.ان.ان. "لو كان أوباما حالياً، فإنه سيمضي عدة أشهر في إعداد فريق استشاري قبل الاجتماع مع أي زعيم لأي دولة أجنبية". وأضاف "إن قبول مثل هذه الزيارة من قبل ترامب، باعتباره وافداً جديداً إلى الساحة السياسة، هي على الأرجح بسبب كونه مضطراً".

وكتبت صحيفة الغارديان عن هذا الموضوع: إن الرئيس ترامب مسرور بإعلان اللقاء لأنه سيغطي على فضائحه المستمرة حول علاقته بإحدى نجمات الأفلام الإباحية وكذلك المخاوف بشأن فرض رسوم على مستوردات الصلب والألمنيوم. إن مشاركة ترامب شخصياً في تحقيقات البيت الأبيض حول أخطر وأسوأ وضع أمني في العالم، وضع الرئيس الذي يعتبر نفسه الشخص الأكثر مهارة في عقد الصفقات، في أسوأ مواجهة في عمر 71. وإن أيّ تقدم من شأنه أن يقلل التهديد النووي لبيونغ يانغ سيكون بمثابة إنجاز لترامب، والذي سيحدد إرثه كرئيس للولايات المتحدة. وعلى العكس من ذلك، فإن أي إخفاق سيسبب انهيار التحالفات الأمريكية ويتسبب بعار شديد (لأمريكا).

وأضافت الصحيفة: لكن الشيء الآخر الذي أوضحه مؤتمر البيت الأبيض بعد ظهر اليوم، هو حقيقة أن ترامب، في رئاسته غير العادية، التي تعتمد بشكل كبير على شخصيته، لم يكن قلقاً للغاية بسبب خسارة موظفين مؤهلين لأنه يرى نفسه دبلوماسياً ومفاوضاً وخبيراً استراتيجياً.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: "عندما نتحدث عن أي حوار، فإن الرئيس هو المفاوض النهائي، ونحن واثقون جداً من الوضع الذي نحن فيه".

لكن السؤال، ما هو وضع البيت الأبيض بالضبط وكيف وصل به الحال إلى هنا؟. ولم يكن جواب هذا السؤال واضحاً من قبل استشاريي ترامب يوم الجمعة. حيث كانوا يحاولون تفسير ما إذا كانت إجراءات بيونغ يانغ الملموسة لنزع السلاح النووي هي شرط مسبق لأي قمة، وماذا سيشمل جدول أعمال المفاوضات، وكيف يريد الرئيس إعداد نفسه للتفاوض مع "عدو" لا يعرف مسؤولو المخابرات الأمريكية الكثير عنه.

الأمر المهم هو أنه على الرغم من أن الإدارة الأمريكية الجديدة خاطبت كوريا الشمالية بلسان التهديد خلال العام الماضي، فقد تفاوضت حكومة ترامب مع كوريا الشمالية وإيران بطريقتين مختلفتين عن إدارة باراك أوباما.

لم تكن إدارة أوباما ترغب أبداً بالدخول في مفاوضات مباشرة مع كوريا الشمالية وقد حاولت دائماً حل هذه القضية في إطار مفاوضات سداسية، ولها نهج مختلف فيما يخص إيران، فعلى الرغم من أنها كانت تمضي بالمفاوضات النووية مع إيران في إطار مفاوضات جماعية، إلا أنها كانت ترغب بحل القضايا مع إيران بشكل ثنائي. لكن الآن تنتهج حكومة ترامب نهجاً مختلفاً. لقد وضعت الولايات المتحدة كل جهودها وتهديداتها من أجل إجراء محادثات ثنائية مع كوريا الشمالية، وتجاهلت عملياً إطار المفاوضات السداسية، في حين أنها غيّرت النهج السابق تجاه إيران، ولا تتوق لحل القضايا مباشرة مع إيران.

وفي مثل هذا الإطار، فإن كوريا الجنوبية ستلعب دور الوساطة فقط لجرّ الطرفين إلى التفاوض، وبالتالي ضمان أمنها من خلال التسوية بين بيونغ يانغ وواشنطن، ولكن لا ينبغي أن ننسى أنه لم يسبق في التاريخ أن تتخلى دولة عن أسلحتها النووية، وهذا ما جعل الوضع أكثر تعقيداً. لذلك، يجب أن نرى ما إذا كانت بيونغ يانغ وواشنطن تستطيعان المساومة إلى درجة أن حكومة كوريا الشمالية لن تحتاج إلى أسلحة وصواريخ نووية لتوفير أمنها.