بوتين: أمريكا تمارس "أعمالاً قذرة" وتلوم غيرها

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 22 جمادي الثاني 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

الاحتواء المزدوج يستهدف إيران وتركيا

الاحتواء المزدوج يستهدف إيران وتركيا السلفية والارهاب يهددان ايران وتركيا، والمحور الامريكي العبري العربي يخطط لاحتوائهما

هل ينجح التغيير الديموغرافي في إخماد الثورة الشعبية بالبحرين؟ يسعى نظام آل خليفة في البحرين لإجهاض الثورة الشعبية التي تطالب بإطلاق الحريات العامة وإنهاء التمييز الطائفي، وذلك من خلال انتهاج سياسة تهدف للتغيير الديموغرافي لصالح الأقلية ضد الأكثرية المتمثلة بالشيعة.

الإسلام السياسي: دين سياسي أم سياسة دينية؟ الوقت-يعدّ "الإسلام السياسي" أكثر الاصطلاحات جدلاً في العصر الحديث. ورغم أنّني من مخالفي هذا الاصطلاح لاعتقادي بأن لا وجود لإسلام غير سياسي كون هذا الدين عبارة عن منظومة متكاملة دينياً وسياسياً واجتماعياً واقتصاديّاً

"تركيا فوبيا" بعد "ايران فوبيا" والإمارات تلعب بالنار الوقت- في خطوة لم تعد مستغربة للأسف اجتمع 70 شخص من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة أخر الأسبوع الماضي، وما يدعو للاستغراب عدم رغبة المسؤولين الاماراتيين في...

الغوطة الشرقيّة؛ من المنافسة على "القصر" إلى صراع البقاء الوقت- لطالما ارتبط اسم الغوطة شرقها وغربها بالقذائف التي طالت العاصمة دمشق. كانت الغوطتان بمثابة القواعد المتقدّمة التي تنافست عليها الجماعات المسلّحة للسيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة في مرحلة ما، إلا أنّها اليوم أصبحت مرتعاً لصراع البقاء

أخبار

الغوطة الشرقية قاب قوسين أو أدنى من تحريرها

الغوطة الشرقية قاب قوسين أو أدنى من تحريرها

الوقت- حقق الجيش السوري انتصارات ملفتة ضد الجماعات الارهابية في الغوطة الشرقية لدمشق، وسيطر خلال..

في ظل حملة ولي العهد ضد الفساد؛ كم يبلغ راتب الملك سلمان؟ في ظل حملة ولي العهد ضد الفساد؛ كم يبلغ راتب الملك سلمان؟

البيت الأبيض يضع شروطاً أمام بيونغ يانغ والأخيرة ترفض الإذعان البيت الأبيض يضع شروطا أمام بيونغ يانغ والأخيرة ترفض الإذعان

أمنستي: صفقة بيع طائرات تايفون البريطانية للسعودية تصبّ الزيت على النار الوقت- أفادت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في بيان لها أن صفقة طائرات "تايفون" البريطانية السعودية..

بوتين: أمريكا تمارس "أعمالاً قذرة" وتلوم غيرها بوتين: أمريكا تمارس "أعمالا قذرة" وتلوم غيرها

بريطانيا تعتذر رسمياً من طهران، ومهاجمو السفارة قيد الاعتقال بريطانيا تعتذر رسميا من طهران، ومهاجمو السفارة قيد الإعتقال

رسوم ترامب الجمركية تلحق خسائر بأسهم أوروبا الوقت- انخفضت تعاملات الاسهم الأوروبية يوم الجمعة بعد توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"..

المعارضة البريطانية تتهم "ماي" بدعم العدوان السعودي على اليمن الوقت- وجّه زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن، أصابع الاتهام نحو رئيسة الوزراء تيريزا ماي..

بالصور..مظاهرات في الغوطة الشرقية رفضاً لوجود التنظيمات الإرهابية بالصور..مظاهرات في الغوطة الشرقية رفضاً لتواجد التنظيمات الإرهابية

ولي العهد السعودي يختتم زيارته إلى لندن بالتوقيع على صفقة أسلحة ضخمة ولي العهد السعودي يبرم صفقة أسلحة ضخمة في لندن رغم الاحتجاجات الشعبية

الجعفري: فبركة استخدام السلاح الكيميائي ذريعة لعرقلة تقدم الجيش في الغوطة الجعفري: فبركة استخدام السلاح الكيميائي ذريعة لعرقلة تقدم الجيش في الغوطة

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جمعة غضب جديدة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الإحتلال في جمعة غضب جديدة

السيد السيستاني: ابحثوا عن ماضي المرشح واتركوا الأسماء التي لم تجلب الخير للعراق السيد السيستاني: إبحثوا عن ماضي المرشح واتركوا الأسماء التي لم تجلب الخير للعراق

"قسم الوعي"؛ هيئة صهيونية جديدة تستهدف الرأي العام الغربي "قسم الوعي"؛ هيئة صهيونية جديدة تستهدف الرأي العام الغربي

وصول قافلة مساعدات للمدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية وصول قافلة مساعدات للمدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية

وفد برلماني ألماني في مدينة حلب: الإعلام الغربي لا ينقل الحقيقة وفد برلماني ألماني من مدينة حلب: الاعلام الغربي لا ينقل الحقيقة

ترامب يشعل "حرب الحديد" ويوقّع مرسوم "الواردات الجمركية" ترامب يشعل "حرب الحديد" ويوقع مرسوم "الواردات الجمركية"

السيناتور الأمريكي جون ماكين سيجبر على ترك منصبه السيناتور الأمريكي جون ماكين سيجبر على ترك منصبه

قوات سوريا الديمقراطية ترسل تعزيزات كبيرة إلى مدينة عفرين لصدّ العدوان التركي قوات سوريا الديمقراطية ترسل تعزيزات كبيرة الى مدينة عفرين لصد العدوان التركي

الدوحة تقدم بلاغاً إلى مجلس الأمن الدولي ضدّ الإمارات الدوحة تقدم بلاغاً الى مجلس الأمن الدولي ضد الامارات

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

المعارضة البريطانية تتهم "ماي" بدعم العدوان السعودي على اليمن

لأول مرة.. السعوديون خارج قائمة أثرياء العرب ..ما السبب؟؟

أمنستي: صفقة بيع طائرات تايفون البريطانية للسعودية تصبّ الزيت على النار

فوائد استهلاك الفستق يومياً

خبير إيراني لـ"الوقت": الصفقات السرية بين لندن والرياض تنذر بأسلحة محرّمة دوليا؛ والبلدان يخططان لضربة قاضية في اليمن

التقشف على جدول أعمال الرياض

مجلة أمريكية: مواجهة ترامب، الهدف الأساسي وراء تعزيز العلاقات الإيرانية - الروسية

بوتين: أمريكا تمارس "أعمالاً قذرة" وتلوم غيرها

رسوم ترامب الجمركية تلحق خسائر بأسهم أوروبا

كيف حارب العرب الإرهاب؟ ولماذا زار علي مملوك إيطاليا؟

بريطانيا تعتذر رسمياً من طهران، ومهاجمو السفارة قيد الاعتقال

البيت الأبيض يضع شروطاً أمام بيونغ يانغ والأخيرة ترفض الإذعان

"الزيتونة الجريحة" قسم يحاكي الجرح السوري في فجر الدولي

في ظل حملة ولي العهد ضد الفساد؛ كم يبلغ راتب الملك سلمان؟

الصين وأمريكا..من هدوء عسكري إلى حرب اقتصادية مستعرة

حزب الله العراق يتهم واشنطن بخلق مجموعات إرهابية لتبرير بقائها

استراتيجية الدروع البشريّة: من حلب الشرقيّة إلى الغوطة الشرقيّة

النشابية؛ أهم قرى الغوطة حُرّرت + صور

مسلحو الغوطة الشرقية يختبئون خلف المدنيين...

وكالة بلومبرغ: أمريكا وإسرائيل قلقتان من بدء تشغيل إيران لمنظومة S300 الصاروخية

الجيش السوري يحرر "بيت سوا" في الغوطة الشرقية ويواصل فتح الممر الإنساني

وفد برلماني ألماني في مدينة حلب: الإعلام الغربي لا ينقل الحقيقة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان السعودي على اليمن

لافروف: الغرب يريد الحفاظ على جبهة النصرة لهذا السبب

هكذا موّلت واشنطن الفصائل المسلحة الحليفة لها في سوريا

الاحتواء المزدوج يستهدف إيران وتركيا

الجيش السوري يتقدم جنوب غوطة دمشق.. والتركي يواصل اعتداءاته في عفرين

صحيفة بريطانية: السعودية تواجه مشكلات في مجال العلاقات الدولية

العبادي يصدر قانوناً جديداً لإنصاف قوات الحشد الشعبي

قوات سوريا الديمقراطية ترسل تعزيزات كبيرة إلى مدينة عفرين لصدّ العدوان التركي

الحوثي يقدم مباردة جديدة لوقف الحرب وحل الأزمة اليمنية

15 فصيل مسلح يرفض الوجود الامريكي بالعراق ويهدد بقاءه لهذه الأسباب...

لافروف: واشنطن لا تريد انجاح أي حل للأزمة السورية

البحرين... بين الاحكام الكيدية وإسقاط الجنسية

الاخدام في اليمن.. حياة قاسية وتهميش عمره آلاف السنيين

روسيا تحمّل أمريكا مسؤولية تسخين أكراد سوريا

طارق صالح: أوراق محترقة وأدوار في مهب الريح

تعرف على فصول التدخل الإماراتي في الدول العربية

هل صحيح بأن سياسة سلطنة عمان "محايدة"؟!

ألف قذيفة على دمشق والجيش السوري يواصل جهوده لتحرير الغوطة الشرقية

ظريف: علاقتي مع المرشد الاعلى، علاقة مُعلّم ومُتعلّم; تجمعني علاقة وثيقة جدا مع الجنرال سليماني

عدوان أمريكي جديد على القوات السورية في دير الزور

الصحافة العالمية، دمشق حطمت هيبة تل أبيب، والرد الإسرائيلي أقصاه ان يمشوا على حطام طائرتهم

العميد حطيط يتحدّث لـ"الوقت" عن سرّ إبداع الشهيد عماد مغنيّة

التايمز: حزب الله لن يحارب وحيدا في أي مواجهة مقبلة مع الجيش الإسرائيلي

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

بوتين: أمريكا تمارس "أعمالاً قذرة" وتلوم غيرها

السبت 22 جمادي الثاني 1439
 
 
 
 
 
بوتين: أمريكا تمارس "أعمالاً قذرة" وتلوم غيرها

مواضيع ذات صلة

تحذير بوتين .. الدب الروسي استفاق من سباته

الاندبندنت: بوتين وجه رسالة واضحة القوام والتفاصيل وهي أن "روسيا لا تهزم عسكرياَ"

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة تمارس "أعمالاً قذرة" وفي المقابل تلوم الآخرين عليها.

 وفي مقابلة مع قناة "أن. بي.سي" الأمريكية قال بوتين: "من هم هؤلاء الناس الذين يعتقدون ذلك، وما هي الأعمال القذرة؟" "أنا لا أقوم بأي عمل قذر"، كل ما أقوم به واضح. هذا الختم (القذارة) موجود عندكم".

وتابع الرئيس الروسي: "لديكم أشخاص يحبون القيام بأعمال قذرة فلذلك تعتقدون أننا نفعل الشيء نفسه، لا شيء من هذا القبيل".

وحول الانتخابات الأمريكية أكد بوتين أن روسيا لا تبرر التدخل في الانتخابات ولا تفعل ذلك. لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد قيام بعض الأفراد باستخدام أدوات معينة في بلدان أخرى وإرسال معلومات ذات صلة من فرنسا أو ألمانيا أو آسيا أو حتى روسيا، لكن هذا لا علاقة له بالسلطات الروسية.

يذكر أن أصواتاً ترتفع في الولايات المتحدة الأمريكية تعترض على ما تسمّيه التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي جاءت بدونالد ترامب رئيساً للجمهورية، والذي لطالما نفى ذلك.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

بوتين ترامب روسيا امريكا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

الجيش السوري يحقق تقدما هاما في الغوطة الشرقية
احتجاجات ومظاهرات شديدة وحادة في لندن بسب زيارة محمد بن سلمان
تدريب فنون الدفاع عن النفس لفتيات كشمير المسلمات للتعامل مع المعتدين
الحشد الشعبى ينظم حملة نظافة واسعة لمدينة البصرة
الجيش السوري يحقق تقدما هاما في الغوطة الشرقية

الجيش السوري يحقق تقدما هاما في الغوطة الشرقية

قادة سياسيون عراقيون يطالبون بانسحاب القوات الاجنبية
مأساة النازحين في أنحاء اليمن
يهود يتظاهرون احتجاجا علی انعقاد مؤتمر الإيباك
تضامن الشعب التونسي مع الثورة الشعبیة في البحرين