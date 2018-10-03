بوتين: أمريكا تمارس "أعمالاً قذرة" وتلوم غيرها

الوقت- رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة تمارس "أعمالاً قذرة" وفي المقابل تلوم الآخرين عليها.

وفي مقابلة مع قناة "أن. بي.سي" الأمريكية قال بوتين: "من هم هؤلاء الناس الذين يعتقدون ذلك، وما هي الأعمال القذرة؟" "أنا لا أقوم بأي عمل قذر"، كل ما أقوم به واضح. هذا الختم (القذارة) موجود عندكم".

وتابع الرئيس الروسي: "لديكم أشخاص يحبون القيام بأعمال قذرة فلذلك تعتقدون أننا نفعل الشيء نفسه، لا شيء من هذا القبيل".

وحول الانتخابات الأمريكية أكد بوتين أن روسيا لا تبرر التدخل في الانتخابات ولا تفعل ذلك. لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد قيام بعض الأفراد باستخدام أدوات معينة في بلدان أخرى وإرسال معلومات ذات صلة من فرنسا أو ألمانيا أو آسيا أو حتى روسيا، لكن هذا لا علاقة له بالسلطات الروسية.

يذكر أن أصواتاً ترتفع في الولايات المتحدة الأمريكية تعترض على ما تسمّيه التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي جاءت بدونالد ترامب رئيساً للجمهورية، والذي لطالما نفى ذلك.