رسوم ترامب الجمركية تلحق خسائر بأسهم أوروبا

الوقت- انخفضت تعاملات الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بعد توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قرار فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن لوّح ترامب بـ"ضريبة كبيرة" على بضائع الاتحاد الأوروبي لعدم تعامله بشكل جيد في التجارة مع واشنطن.

وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" هامشياً إلى 376 نقطة، كما تراجع "فوتسي" البريطاني 0.1% عند 7196 نقطة، وهبط "داكس" الألماني 0.14% إلى 12338 نقطة، وتراجع "كاك" الفرنسي 0.1% إلى 5248 نقطة.

وكشفت بيانات صدرت الجمعة، تراجع صادرات ألمانيا 0.5% إلى 111 مليار يورو خلال كانون الثاني/يناير، وانخفاض الواردات 0.5% إلى 89.7 مليار يورو.

وعن البيانات المقرر صدورها الجمعة أيضاً، ففي المملكة المتحدة ستصدر أرقام الميزان التجاري والإنتاج الصناعي، وفي الولايات المتحدة سيصدر تقرير الوظائف الشهري.

ويوم الخميس أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والحديد الصلب إلى الولايات المتحدة. وأقر ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم.

واستثنى الرئيس الأمريكي المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية. وقال في وقت سابق، الخميس، إنه متمسك بخططه لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم، لكنه سيكون لديه المرونة في تغييرها لدول بعينها.

وأبلغ ترامب الصحفيين في بداية اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض "أنا متمسك بالنسبة الأصلية 10 و25%".

وأضاف "سيكون لي الحق في زيادتها أو خفضها، تبعاً لكل دولة على حدة، وسيكون لي الحق في استثناء دول أو إضافة دول".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيكون منصفاً ومرناً في هذه القضية بينما سيعمل على حماية العمال الأمريكيين.

كما ذكر "ترامب" إنه سيلتقي زعيم كوريا الشمالية "كيم يونج أون"، في قمة هي الأولى من نوعها بين أمريكا وكوريا، التي قد تسفر عن تقدم كبير في نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وتعاني أمريكا عجزاً تجارياً قدره 800 مليار دولار لعام 2017، ويرى الرئيس ترامب أن السبب في ذلك هو "حماقة الرؤساء الأمريكيين السابقين"، الذين انتهجوا سياسات تجارية خاطئة مع العديد من بلدان العالم بينها بلدان الاتحاد الأوروبي.