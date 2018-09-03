ترامب يشعل "حرب الحديد" ويوقّع مرسوم "الواردات الجمركية"

الوقت- وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مرسوماً جديداً يفرض بموجبه زيادة على الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الألمنيوم ويقضي بإعفاء كندا والمكسيك مؤقتاً.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء، عن مصادر أمريكية مطلعة، أن كل الدول التي تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة على واردات الصلب والألمنيوم مدعوة للتفاوض على استثناءات من تلك الإجراءات التي سيبدأ سريانها في غضون 15 يوماً بعد أن يوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان.

وأضافت الوكالة إن الدول ستحصل على إعفاء من الرسوم الجمركية إذا تمكّنت من معالجة التهديد الذي تشكّله صادراتها إلى أمريكا.

وكان ترامب هاجم يوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي، وقال إن الأوروبيين "عملياً يجعلون من المستحيل علينا أن نقوم بأعمال معهم ومع ذلك فإنهم يرسلون سياراتهم إلى سائر أنحاء أمريكا"، مشدداً على أن "الاتحاد الأوروبي لم يعاملنا جيداً، وهذا كان وضعاً تجارياً سيئاً وغير عادل بتاتاً".

وتابع الرئيس الأمريكي "يمكنهم أن يفعلوا ما يروق لهم، لكن إذا فعلوا ذلك، عندئذ فإننا سنفرض ضريبة كبيرة قدرها 25 بالمئة على سياراتهم، وصدقوني هم لن يستمروا في فعل ذلك لفترة طويلة جدا".

ورد الاتحاد الأوروبي على التهديدات الامريكية بتأكيده انه يعدّ اجراءات مماثلة على الواردات الامريكية وبينها محركات هارلي-دافيدسون ومنتجات لفايس الامريكية.