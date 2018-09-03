السيناتور الأمريكي جون ماكين سيجبر على ترك منصبه

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  الجمعة 21 جمادي الثاني 1439
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"تركيا فوبيا" بعد "ايران فوبيا" والإمارات تلعب بالنار الوقت- في خطوة لم تعد مستغربة للأسف اجتمع 70 شخص من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة أخر الأسبوع الماضي، وما يدعو للاستغراب عدم رغبة المسؤولين الاماراتيين في...

الغوطة الشرقيّة؛ من المنافسة على "القصر" إلى صراع البقاء الوقت- لطالما ارتبط اسم الغوطة شرقها وغربها بالقذائف التي طالت العاصمة دمشق. كانت الغوطتان بمثابة القواعد المتقدّمة التي تنافست عليها الجماعات المسلّحة للسيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة في مرحلة ما، إلا أنّها اليوم أصبحت مرتعاً لصراع البقاء

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الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

السيناتور الأمريكي جون ماكين سيجبر على ترك منصبه

الجمعة 21 جمادي الثاني 1439
 
 
 
 
 
السيناتور الأمريكي جون ماكين سيجبر على ترك منصبه

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قراءة في زيارة جون ماكين إلى شمال سوريا

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الوقت-قالت مصادر أمريكية، الخميس، إن السيناتور الجمهوري وأحد "الصقور" في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ماكين، سيجبر على ترك منصبه بسبب تدهور حالته الصحية.

وقالت المصادر لموقع True Pundit ، إن لجنة الحملة الديمقراطية بمجلس الشيوخ قد بدأت بالبحث عن بديل للسيناتور ماكين الذي يمثل ولاية أريزونا ويرأس حالياً لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.

وأضافت المصادر: "ننطلق في الوقت الراهن من أن ماكين سينهي عمله في مجلس الشيوخ"، مضيفة إن الحزب الديمقراطي ينوي انتزاع التمثيل عن أريزونا في مجلس الشيوخ من الجمهوريين.

وقبل أسبوع، كان البيت الأبيض أعلن أن ماكين الذي كان مرشحاً رئاسياً في انتخابات 2008 ويبلغ الآن 81 عاماً ويعاني من سرطان الدماغ في المرحة الرابعة كان يرفض ترك البرلمان، رغم أنه لم يحضر جلساته منذ أواخر ديسمبر الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما قد تمكن من الفوز على جون ماكين بثلاث مناظرات ما قبل الرئاسة، وظل جون ماكين عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي من 1987 إلى الآن .

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ماكين سيناتور الشيوخ

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