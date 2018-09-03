السيناتور الأمريكي جون ماكين سيجبر على ترك منصبه

الوقت-قالت مصادر أمريكية، الخميس، إن السيناتور الجمهوري وأحد "الصقور" في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ماكين، سيجبر على ترك منصبه بسبب تدهور حالته الصحية.

وقالت المصادر لموقع True Pundit ، إن لجنة الحملة الديمقراطية بمجلس الشيوخ قد بدأت بالبحث عن بديل للسيناتور ماكين الذي يمثل ولاية أريزونا ويرأس حالياً لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.

وأضافت المصادر: "ننطلق في الوقت الراهن من أن ماكين سينهي عمله في مجلس الشيوخ"، مضيفة إن الحزب الديمقراطي ينوي انتزاع التمثيل عن أريزونا في مجلس الشيوخ من الجمهوريين.

وقبل أسبوع، كان البيت الأبيض أعلن أن ماكين الذي كان مرشحاً رئاسياً في انتخابات 2008 ويبلغ الآن 81 عاماً ويعاني من سرطان الدماغ في المرحة الرابعة كان يرفض ترك البرلمان، رغم أنه لم يحضر جلساته منذ أواخر ديسمبر الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما قد تمكن من الفوز على جون ماكين بثلاث مناظرات ما قبل الرئاسة، وظل جون ماكين عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي من 1987 إلى الآن .