الدوحة تقدم بلاغاً إلى مجلس الأمن الدولي ضدّ الإمارات

الوقت- قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن الدوحة قدّمت ، اليوم الجمعة، بلاغاً إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بعد قيام زورق إماراتي بخطف قارب صيد قطري.

وبحسب الوكالة القطرية، فإن الدوحة ناشدت المجتمع الدولي للضغط على الإمارات للالتزام بالمبادئ والاتفاقيات الدولية، وتحرير أفراد طاقم الصيد، وإعادة القارب وأي ممتلكات محتجزة.

ويأتي الحادث في ظل أزمة حصار قطر التي بدأت في 5 حزيران/يونيو الماضي، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإيقاف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب، وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة على أن "هذه المواقف غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".