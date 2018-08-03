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  الجمعة 21 جمادي الثاني 1439
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أخبار

حصيلة جديدة لضحايا العدوان السعودي على اليمن

الخميس 20 جمادي الثاني 1439
 
 
 
 
 
حصيلة جديدة لضحايا العدوان السعودي على اليمن

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الأمم المتحدة تتسلم احصائية جديدة لضحايا العدوان السعودي على اليمن

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الوقت- أصدرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، اليوم الخميس، إحصائية جديدة بعدد الضحايا المدنيين نتيجة العدوان السعودي المتواصل منذ قرابة 3 أعوام.

وبحسب البيانات الرسمية اليمنية فإن أكثر من 10300 من النساء والأطفال ما بين قتيل وجريح نتيجة غارات التحالف منذ بدء الحرب وحتى الآن.

وأضافت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في البيان، إن 24700 طفل لقوا مصرعهم، من إجمالي 2.5 مليون طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية نتيجة الحصار، وتابع البيان، إن ما يزيد عن 1200 شخص فارقوا الحياة بسبب الفشل الكلوي نتيجة الحصار، بالإضافة إلى 6 آلاف يعانون من انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية لإجراء عملية الغسيل الكلوي.

 وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الأسر النازحة بفعل العدوان والحصار طوال 3 أعوام حوالي 565 ألف أسرة، حيث إن تعداد بعض الأسر يتراوح بين 10-15 فرد، أي ما يقارب 3.400.000 نازح من مختلف المحافظات.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة كشف قبل أسابيع عن آخر حصيلة لضحايا العدوان السعودي المتواصل على الشعب اليمني، مشيراً إلى أن العدوان خلّف آلاف القتلى الأبرياء والعائلات المشردة وكان السبب الأول لانتشار الأوبئة والمجاعة في هذا البلد العربي الفقير.

وتشنّ السعودية والإمارات منذ 25 آذار مارس من عام 2015 عدواناً متواصلاً على اليمن حصد أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء جلّهم من الأطفال والنساء والشيوخ، كما شرّد الملايين من الشعب اليمني، وأدّى إلى أوضاع صحية غاية في السوء، حتى وصلت الأمور إلى انهيار القطاع الصحي بشكل عام.

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كلمات مفتاحية :

اليمن العدوان السعودية

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