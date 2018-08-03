مستشارة الأسد: العدوان على سوريا سيكون له أثمان غالية وكبيرة

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  الخميس 20 جمادي الثاني 1439
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هل ينجح التغيير الديموغرافي في إخماد الثورة الشعبية بالبحرين؟

هل ينجح التغيير الديموغرافي في إخماد الثورة الشعبية بالبحرين؟ يسعى نظام آل خليفة في البحرين لإجهاض الثورة الشعبية التي تطالب بإطلاق الحريات العامة وإنهاء التمييز الطائفي، وذلك من خلال انتهاج سياسة تهدف للتغيير الديموغرافي لصالح الأقلية ضد الأكثرية المتمثلة بالشيعة.

الإسلام السياسي: دين سياسي أم سياسة دينية؟ الوقت-يعدّ "الإسلام السياسي" أكثر الاصطلاحات جدلاً في العصر الحديث. ورغم أنّني من مخالفي هذا الاصطلاح لاعتقادي بأن لا وجود لإسلام غير سياسي كون هذا الدين عبارة عن منظومة متكاملة دينياً وسياسياً واجتماعياً واقتصاديّاً

"تركيا فوبيا" بعد "ايران فوبيا" والإمارات تلعب بالنار الوقت- في خطوة لم تعد مستغربة للأسف اجتمع 70 شخص من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة أخر الأسبوع الماضي، وما يدعو للاستغراب عدم رغبة المسؤولين الاماراتيين في...

الغوطة الشرقيّة؛ من المنافسة على "القصر" إلى صراع البقاء الوقت- لطالما ارتبط اسم الغوطة شرقها وغربها بالقذائف التي طالت العاصمة دمشق. كانت الغوطتان بمثابة القواعد المتقدّمة التي تنافست عليها الجماعات المسلّحة للسيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة في مرحلة ما، إلا أنّها اليوم أصبحت مرتعاً لصراع البقاء

ظريف: علاقتي مع المرشد الاعلى، علاقة مُعلّم ومُتعلّم; تجمعني علاقة وثيقة جدا مع الجنرال سليماني اثناء المفاوضات وفي بعض الايام كان هاتفي اثناء المفاوضات حول الاتفاق النووي يصبح ساخنا كالمكواة بسبب محاولات الاختراق التي كان يتعرض لها. هذا الامر كان ينطبق على الاطراف الاخرى التي تخوض المفاوضات أيضا. وتدل هذه الأحداث على أن هناك جهود كبيرة للتطفل على شؤوننا الداخلية.

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

مستشارة الأسد: العدوان على سوريا سيكون له أثمان غالية وكبيرة

الخميس 20 جمادي الثاني 1439
 
 
 
 
 
مستشارة الأسد: العدوان على سوريا سيكون له أثمان غالية وكبيرة

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شعبان: الربط بين القرار الروسي وممارسة الضغط على الحكومة السورية لا أساس له من الصحة

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الوقت-اعتبرت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري، أن التهويل الإعلامي الغربي ضد سوريا هو ما منع إعلان الانتصار على الإرهاب، معتبرة أن ما يقوم به الغرب تحت مسميات "كيميائية أو إنسانية" دليل على التخبط بعد إنجازات الجيش السوري.

وأضافت شعبان في حديث لقناة الميادين أن الهدف الأساسي للدول الغربية الاستمرار في استنزاف الجيش العربي السوري وحلفائه في ظل الإنجازات التي يحققونها ضد الإرهاب، وشددت شعبان على أن هذا التهويل الإعلامي الذي يهدف إلى الاستمرار في محاولات كسر سوريا لا يخيفها بل يشعرها بأهمية الانتصار الذي تحققه والذي يرسم الخارطة السياسية في المنطقة مشيرة إلى أن اتهامات السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة لسوريا بعدم الالتزام بالقرار 2401 منفصلة عن الواقع لأن معظم المدنيين في الغوطة رهائن بأيدي المسلحين الذين يحرص عليهم الغرب كثيراً لاستخدامهم لاحقاً في أماكن أخرى.

وأكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية أن ما يقوم به الغرب تحت مسميات كيميائية أو إنسانية هو إشارة إلى التخبط بسبب الإنجازات التي يحققها الجيش السوري مستبعدة قضية العدوان على سوريا لأن الأثمان ستكون غالية وكبيرة.

وشددت شعبان على أن الغوطة هي نقطة حاسمة في المعركة لأنها تؤمن الحماية من خطر القذائف التي يطلقها الإرهابيون منها بشكل يومي على ملايين المدنيين في العاصمة دمشق.

ولفتت شعبان إلى "أننا لم نسمع كلمة إدانة من الغرب عن تعرض المدنيين في دمشق لقصف وقتل متواصل نتيجة استهدافهم بقذائف الحقد والغدر ولقتل المدنيين من قبل قوات النظام التركي في عفرين ولا فيما يتعلق بحصار بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب من قبل الإرهابيين".

وأشارت شعبان إلى أن من يقرأ ما قاله مسؤول لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يشعر كأنه يقرأ لأعتى الصهاينة معربة عن أسفها بأن منظمة حقوق الإنسان وأغلب المنظمات الأممية فقدت مصداقيتها لأنها لا تقف أمام المنطق والوثائق وأصبحت إحدى أدوات الغرب كما الإعلام.

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سوريا شعبان الارهاب

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