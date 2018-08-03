واشنطن: لن نتخلى عن حاملات الطائرات رغم الأسلحة الروسية الجديدة

الوقت- أكد قائد العمليات للقوات البحرية الأمريكية، الأميرال جون ريتشاردسون، أن بلاده لن تتخلى عن حاملات الطائرات على الرغم من امتلاك روسيا أسلحة فرط صوتية.

وأضاف ريتشاردسون خلال جلسة الاستماع بالكونغرس "أما ما يخص الحماية من هذه القدرات (أي الأسلحة فرط الصوتية)، فإن المسألة مثل لعبة الشطرنج. ونحن سنتخذ إجراءات دفاعية جديدة ردا على ذلك"، مؤكدا أن حاملات الطائرات لا تزال مطلوبة في ظل استخدام نظام A2/AD للدفاع. وقال "نحن على قناعة بأن حاملات الطائرات تتيح قدرات حيوية في بعض النزاعات التي تستخدم فيها تقنيات متطورة".

وجاء ذلك في سياق الرد على سؤال أعضاء الكونغرس حول الإجراءات التي ستتخذها القوات البحرية الأمريكية بعد ظهور صواريخ جديدة لدى روسيا، تحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتين في رسالته إلى الجمعية الاتحادية يوم 1 آذار/مارس الجاري.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف قبل ايام إن بلاده تمكنت من تطوير صواريخ لا مثيل لها بالعالم، مشيرا إلى أن روسيا أصبحت تمتلك أسلحة فائقة السرعة وقادرة على الوصول إلى أي بقعة في العالم.