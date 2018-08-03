السيتي يتأهل لربع نهائي الأبطال رغم سقوطه أمام بازل

الوقت- تمكن مانشستر سيتي الإنجليزي من التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بازل السويسري رغم خسارته بنتيجة 2-1 في مباراة إياب هذا الدورس.

إذ سبق للسيتي أن فاز في مباراة ذهاب الدور نفسه بنتيجة 4-0 ما جعله يتأهل بنتيجة كلية 5-2.

في تفاصيل الشوط الأول تمكن السيتي من فرضه نسقه الهجومي من خلال هدف مبكر سجله ساني في الدقيقة 7، ولكن بازل استفاق بعد ذلك ليضغط على الخصم ويتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق اليونسي في الدقيقة 17 ومن بعدها أهدر لاعبو السيتي عدة فرص أمام مرمى الخصم لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

في شوط المباراة الثاني حاول لاعبو السيتي استعادة التقدم من خلال عدة هجمات خطيرة شكلها ثلاثي هجوم الفريق الأزرق، إلا أن لانغ لاعب بازل باغت الضيوف بهدف ثان في الدقيقة 71 ومن بعدها توالت الفرص ولكن دون اهداف لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح بازل.