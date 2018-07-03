مدير الاستخبارات الأمريكية: عقوباتنا لم تؤثر على روسيا

الوقت- رأى مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيال كوتس، أنه باستطاعة روسيا العيش في ظل العقوبات الغربية عليها، محذرا من محاولتها "إضعاف أمريكا" ونسف وحدة الصف الغربي.

وفي التقرير الذي أعده لمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء أكد كوتس، أن "روسيا ستواصل العمل على تقويض وحدة الموقف الغربي في موضوع العقوبات ودعم كييف، وقادرة على العيش في ظل العقوبات عند مستواها الحالي".

وأضاف مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيال كوتس في تقريره لتقييم التهديدات العالمية التي تواجه الولايات المتحدة، أنه من المنتظر العام الجاري "شن روسيا هجمات إلكترونية أكثر وقاحة وضررا"، حيث "ستواصل الاستخبارات الروسية جس نبض البنى التحتية الحرجة للولايات المتحدة وحلفائها، وستستمر في هجماتها على أمريكا والناتو وحلفاء واشنطن، لجمع المعلومات عن السياسة الأمريكية".

كما زعم كوتس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ولايته الرئاسية المقبلة، سينتهج سياسة خارجية "عدوانية وانتهازية"، في محاولة التأثير في التطورات خارج الحدود الروسية، ورجح أن تسعى موسكو للتعاون مع واشنطن فيما يخدم مصالحها بالتوازي مع اعتماد "أساليب عدوانية متنوعة" لتعزيز موقعها قوة عظمى وإضعاف الولايات المتحدة ونسف الوحدة العابرة للأطلسي.

ومن وجهة نظر كوتس، فإن روسيا ستمضي قدما في تحديث وتطوير واختبار مختلف أنواع الأسلحة النووية خلال العام الحالي، وتوقع إصدار قائمة بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدد عددا من العقوبات المفروضة على روسيا فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا الشهر الماضي، وكذلك تحدث سابقا وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا.