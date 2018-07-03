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  الأربعاء 19 جمادي الثاني 1439
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هل ينجح التغيير الديموغرافي في إخماد الثورة الشعبية بالبحرين؟

هل ينجح التغيير الديموغرافي في إخماد الثورة الشعبية بالبحرين؟ يسعى نظام آل خليفة في البحرين لإجهاض الثورة الشعبية التي تطالب بإطلاق الحريات العامة وإنهاء التمييز الطائفي، وذلك من خلال انتهاج سياسة تهدف للتغيير الديموغرافي لصالح الأقلية ضد الأكثرية المتمثلة بالشيعة.

الإسلام السياسي: دين سياسي أم سياسة دينية؟ الوقت-يعدّ "الإسلام السياسي" أكثر الاصطلاحات جدلاً في العصر الحديث. ورغم أنّني من مخالفي هذا الاصطلاح لاعتقادي بأن لا وجود لإسلام غير سياسي كون هذا الدين عبارة عن منظومة متكاملة دينياً وسياسياً واجتماعياً واقتصاديّاً

"تركيا فوبيا" بعد "ايران فوبيا" والإمارات تلعب بالنار الوقت- في خطوة لم تعد مستغربة للأسف اجتمع 70 شخص من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة أخر الأسبوع الماضي، وما يدعو للاستغراب عدم رغبة المسؤولين الاماراتيين في...

الغوطة الشرقيّة؛ من المنافسة على "القصر" إلى صراع البقاء الوقت- لطالما ارتبط اسم الغوطة شرقها وغربها بالقذائف التي طالت العاصمة دمشق. كانت الغوطتان بمثابة القواعد المتقدّمة التي تنافست عليها الجماعات المسلّحة للسيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة في مرحلة ما، إلا أنّها اليوم أصبحت مرتعاً لصراع البقاء

ظريف: علاقتي مع المرشد الاعلى، علاقة مُعلّم ومُتعلّم; تجمعني علاقة وثيقة جدا مع الجنرال سليماني اثناء المفاوضات وفي بعض الايام كان هاتفي اثناء المفاوضات حول الاتفاق النووي يصبح ساخنا كالمكواة بسبب محاولات الاختراق التي كان يتعرض لها. هذا الامر كان ينطبق على الاطراف الاخرى التي تخوض المفاوضات أيضا. وتدل هذه الأحداث على أن هناك جهود كبيرة للتطفل على شؤوننا الداخلية.

أخبار

مدير الاستخبارات الأمريكية: عقوباتنا لم تؤثر على روسيا

مدير الاستخبارات الأمريكية: عقوباتنا لم تؤثر على روسيا

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

مدير الاستخبارات الأمريكية: عقوباتنا لم تؤثر على روسيا

الأربعاء 19 جمادي الثاني 1439
 
 
 
 
 
مدير الاستخبارات الأمريكية: عقوباتنا لم تؤثر على روسيا

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هل ستفرض أمريكا عقوبات ضد قادة ميانمار لجرائمهم بحق المسلمين؟

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الوقت- رأى مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيال كوتس، أنه باستطاعة روسيا العيش في ظل العقوبات الغربية عليها، محذرا من محاولتها "إضعاف أمريكا" ونسف وحدة الصف الغربي.

وفي التقرير الذي أعده لمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء أكد كوتس، أن "روسيا ستواصل العمل على تقويض وحدة الموقف الغربي في موضوع العقوبات ودعم كييف، وقادرة على العيش في ظل العقوبات عند مستواها الحالي".

وأضاف مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيال كوتس في تقريره لتقييم التهديدات العالمية التي تواجه الولايات المتحدة، أنه من المنتظر العام الجاري "شن روسيا هجمات إلكترونية أكثر وقاحة وضررا"، حيث "ستواصل الاستخبارات الروسية جس نبض البنى التحتية الحرجة للولايات المتحدة وحلفائها، وستستمر في هجماتها على أمريكا والناتو وحلفاء واشنطن، لجمع المعلومات عن السياسة الأمريكية".

كما زعم كوتس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ولايته الرئاسية المقبلة، سينتهج سياسة خارجية "عدوانية وانتهازية"، في محاولة التأثير في التطورات خارج الحدود الروسية، ورجح أن تسعى موسكو للتعاون مع واشنطن فيما يخدم مصالحها بالتوازي مع اعتماد "أساليب عدوانية متنوعة" لتعزيز موقعها قوة عظمى وإضعاف الولايات المتحدة ونسف الوحدة العابرة للأطلسي.

ومن وجهة نظر كوتس، فإن روسيا ستمضي قدما في تحديث وتطوير واختبار مختلف أنواع الأسلحة النووية خلال العام الحالي، وتوقع إصدار قائمة بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدد عددا من العقوبات المفروضة على روسيا فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا الشهر الماضي، وكذلك تحدث سابقا وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا.

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كلمات مفتاحية :

روسياـ امريكا عقوبات

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