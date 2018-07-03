مستشار ترامب للشؤون الاقتصادية يعلن استقالته

الوقت- أعلن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الاقتصادية غاري كون، استقالته من منصبه احتجاجاً على فرض الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية جديدة على بعض الواردات.

وأضاف كون في بيان مقتضب "لقد كان شرفاً لي أن أخدم بلدي وأن أضع سياسات محفزة للنمو مناسبة للأمريكيين ولا سيما إقرار إصلاح ضريبي تاريخي".

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت في وقت سابق أن كون يعتزم الاستقالة احتجاجاً على الرسوم الجمركية التي ينوي ترامب فرضها على واردات بلاده من الفولاذ والالومنيوم.

وتأتي هذه الأنباء بعد أقل من أسبوع من إعلان البيت الأبيض عن استقالة مديرة الاتصالات في الإدارة الأمريكية وإحدى أقرب مستشاري الرئيس دونالد ترامب، هوب هيكس، من منصبها بشكل مفاجئ، بعد مثولها أمام الكونغرس في جلسة استماع حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.