ريال مدريد يقهر باريس سان جيرمان مجدداً

الوقت- تمكن ريال مدريد الإسباني من تحقيق فوز مهم له على مضيفه باريس سان جيرمان بهدفين لهدف في مباراة إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدا لاعبو الريال مسيطرين على المباراة منذ بدايتها فيما ظهر باريس ضعيفاً ومتفككاً في معظم أوقات المباراة، هذا وانتهى الشوط الاول بدون أهداف رغم بعض الفرص.

في شوط المباراة الثاني استطاع الريال التقدم بهدف سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة 52، ولكن كافاني عادل النتيجة لفريقه في الدقيقة 71 إلا أن خروج الإيطالي فيراتي بالكارت الأحمر خلط الاوراق مجدداً وجعل فريقه الباريسي الحلقة الأضعف في المباراة مجدداً، ليستطيع كاسيميرو تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 80، بعد ذلك استسلم الفريق الباريسي لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح مدريد.

الجدير بالذكر أن بنزيما أضاع عدداً من الفرص المحققة خلال شوطي المباراة ما دفع زيدان لإستبداله بغاريث بيل، كما يذكر أن الريال سبق وفاز على باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب ضمن الجولة نفسها بنتيجة 3-1.