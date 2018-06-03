تسريب وثيقة "سريّة للغاية" خاصة بالجيش الإسرائيلي

الوقت- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن وثيقة بالغة السرية خاصة بجيش الاحتلال وعليها توقيع وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن الوثيقة تكشف معلومات سرية للغاية تتعلق بالقدرات العسكرية للجيش، وتتضمن على الأقل قسمين من أسماء الآليات والأنظمة التي ظل الجيش الإسرائيلي متحفظاً على سريتها.

وتعتبر إحدى الوسائل العسكرية التي نشر عنها على مستوى عال من السرية لدرجة أن المتحدثين باسم الجيش يقولون إنه يمنع ذكر الاسم على الهاتف بسبب حساسية المعلومة والخشية من انكشافها.

أما الوسيلة الثانية فهي مرتبطة بـ"قدرات سرية جداً"، تستخدمها وحدة في الجيش في النشاط العملاني، وبالتالي فإن نشر اسمها قد يكشف القدرات الكامنة فيها، وتكشف الوثيقة أيضاً اسم منظومة مرتبطة بالوسيلة الثانية، ووظيفتها، والسبب الذي يمنع نشرها.

وأكدت صحيفة هآرتس أنه "بعد نشر الوثيقة على الشبكة الإلكترونية أصبحت المعلومات متاحة للجميع"، ولم تكشف الصحيفة عن فحوى هذه الأنظمة، مشيرة إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرت نشر أي معلومات عن الوثيقة.

وفي معرض حديثه عن الخرق الأمني الكبير، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال وجود "خلل في أمن المعلومات يجري التحقيق فيه".