بالصور..هكذا استقبلت لندن ولي العهد السعودي

الوقت-بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المقررة غدا الأربعاء الى بريطانيا، جابت شوارع لندن عدد من الشاحنات تحمل لافتات تندد بانتهاكات الأخير لحقوق الانسان في بلده، وجرائم الحرب التي يرتكبها في اليمن.

ونشرت عدد من المنظمات الحقوقية في بريطانيا صورا لمحمد بن سلمان على بعض الحافلات كتب عليها "مجرم حرب غير مرحب به"، في إطار حملة لفضح الجرائم التي يرتكبها ولي العهد السعودي بحق شعبه والشعب اليمني.

وفي سياق متصل دعت صحيفة الغارديان البريطانية الاثنين رئيسة الوزراء تيريزا ماي لوقف التملق المخجل للسعودية، مؤكدة أن التحالف البريطاني السعودي خبيث وينسف "القيم البريطانية" وذلك عشية زيارة ولي العهد السعودي الى لندن.

وكانت منظمات حقوق الإنسان البريطانية أجبرت الحكومة البريطانية في وقت سابق على تأجيل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى لندن، قبل أن يتم الإعلان عنها مجدداً قبل أيام، وقدّمت المنظمات الحقوقية رسالة مشتركة إلى مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكدت فيها "أن ولي العهد السعودي مسؤول عن الجرائم المرتكبة في بلده ضد الناشطين، بما في ذلك السجن والاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري والإعدام"، وأضافت الرسالة إن "ولي العهد السعودي مسؤول أيضاً عن جرائم الحرب الخطيرة في اليمن والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال".

ومن المقرر أن يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى لندن غدا الأربعاء، بعد زيارته لمصر، مساء الأحد، في أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في يونيو/حزيران الماضي.