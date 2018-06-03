لاريجاني: ترامب مستعد للتضحية بمصالح أمريكا من أجل "إسرائيل"

الوقت- رأى رئيس مجلس الشورى الإيراني "علي لاريجاني" أن ترامب لا يعرف حدوداً في التضامن مع كيان الاحتلال، وهو مستعد للتضحية بمصالح أمريكا لمصلحته.

وفي تصريح له على هامش المراسم التي أقيمت في ساحة المجلس بمناسبة يوم التشجير أشار لاريجاني إلى زيارة ترامب لتل أبيب معتبراً أنه ليس لها أي تأثير في السلوك الأمريكي تجاه الكيان الصهيوني وعلاقاتها معه.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى أن القرارات الأمريكية والصهيونية تعاني من ضيق النظر متابعاً إن جميع الدول الإسلامية رفضت القرار الأمريكي المتعلق بالقدس الشريف لذلك ليس من المعلوم إن كانت ستتمكن أمريكا والكيان الصهيوني من المضي قدماً في هذا المجال لأن تنفيذ خطوة كهذه سيكبدهما ثمناً باهظاً.

وأضاف إن تبادل الزيارات وإجراء المحادثات مع الكيان الصهيوني يكشفان بأن ترامب لا يعرف حدوداً في التضامن مع الكيان الصهيوني بحيث إنه مستعد للتضحية بمصالح بلاده لمصلحة هذا الكيان والمضي قدماً في تنفيذ ما يفكر فيه.

وأكد أن الأوضاع المعقدة التي تسود المنطقة تفرض صعوبات على أمريكا والكيان الصهيوني في تحقيق أغراضهما ما يمكن القول بأن الطريق ليس معبداً أمامهما حتى يتمكنا من توجيه الأوامر ثم تنفيذها.

وأوضح أن المنطقة تتأثر بالعديد من المتغيرات ومن هذا المنطلق فإن تحركات أمريكا والكيان الصهيوني هذه لا تعود بالنفع عليهما.

يذكر أن لاريجاني غرس اليوم شجرة زيتون في ساحة المجلس خلال مراسم أقيمت بمناسبة يوم التشجير التي حضرها عدد من السفراء المعتمدين لدى طهران بمن فيهم السفيران الفلسطيني والسوري.