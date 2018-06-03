قمة مرتقبة تجمع الكوريّتين

الوقت- اتفقت كل من كوريا الشمالية والجنوبية على عقد قمة عند الحدود بينهما في أبريل المقبل، كما أعلنت الشمالية أنها مستعدة للتخلي عن سلاحها النووي، في حال ضمان أمنها.

وحول ذلك صرّح مستشار الأمن القومي في الجنوب تشونغ أوى يونغ أن "الجنوب والشمال اتفقا على عقد قمة ثالثة في بانمونغوم في أواخر أبريل"، وهي البلدة التي تم فيها توقيع الهدنة بين البلدين.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية إن البلدين اتفقا على إنشاء خط اتصال مباشر بينهما.

وأضافت الرئاسة الكورية الجنوبية إن جارتها الشمالية لا تعتزم القيام بتجارب نووية وإطلاق صواريخ وغير ذلك من الأعمال الاستفزازية خلال الحوار مع واشنطن.

وأكدت الرئاسة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية تعرب عن رغبتها في خوض حوار مفتوح مع الولايات المتحدة حول مسألة نزع السلاح النووي وتسوية العلاقات.

يذكر أن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التقى بالوفد الكوري الجنوبي الذي يضم 5 مبعوثين خاصين للرئيس "مون جيه إن"، في مبنى حزب العمال بكوريا الشمالية.