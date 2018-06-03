اليونايتد يقلب الطاولة على كريستال بالاس بمباراة درماتيكية

الوقت- تمكن مانشستر يونايتد من قلب النتيجة على مضيفه كريستال بالاس والفوز بالمباراة التي أعادت الفريق للمركز الثاني في الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تأخر اليونايتد في الشوط الأول رغم استحواذهم على الكرة فسجل لكريستال بالاس تاون ساند في الدقيقة 11 لينتهي الشوط بهذه النتيجة.

في شوط المباراة الثاني زادت مشاكل مورينيو بعد الهدف المبكر الذي سجله باتريك فان انهولت لكريستال بالاس في الدقيقة 48، لينفجر من بعدها هجوم اليونايتد في وجه الخصم وبدأ ذلك بهدف سمالينغ في الدقيقة 55 ومن ثم هدف لوكاكو في الدقيقة 76 والهدف الدراماتيكي الجميل الذي سجله ماتيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2.

بهذه النتيجة استطاع اليونايتد استعادة وصافة الدوري برصيد 62 نقطة فيما يستقر كريستال بالاس في المركز الـ18 برصيد 27 نقطة فقط.