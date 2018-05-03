مقتل 45 جندياً سعودياً خلال الشهر الماضي

الوقت- أعلنت مصادر عسكرية مطلعة أن عدد قتلى الجيش السعودي خلال شهر شباط (فبراير) الماضي بلغ 45 قتيلاً و19 جريحاً.

وأضافت المصادر، بحسب المسيرة نت، إنه وبحسب ما تمّ رصده من الإعلام السعودي بخصوص أعداد القتلى في الحدود الجنوبية للمملكة جراء العمليات العسكرية التي شنها الجيش واللجان الشعبية في ما وراء الحدود بقطاعات جيزان ونجران وعسير فقد قتل 45 جندياً سعودياً كحدّ أدنى.

ولم تستبعد المصادر أن تفوق أعداد القتلى والمصابين ما تمّ الإعلان عنه كون النظام السعودي عمل على إخفاء خسائره على مدى السنوات الثلاث الماضية من عدوانه على اليمن.

وسجل شهر فبراير الماضي خسائر كبيرة منيت بها القوات السعودية ومرتزقتها في العتاد العسكري بفعل الهجمات العسكرية للجيش واللجان والقصف الصاروخي والمدفعي المتواصل.

ويقترب العدوان السعودي على اليمن من دخول عامه الثالث وقد فشل في تحقيق أي تقدم، أو أي من أهدافه التي أعلن عنها منذ عام 2015 ، ولكن تمكن فقط من حصد أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء جلّهم من الأطفال والنساء والشيوخ، كما شرد الملايين من الشعب اليمني، وأدى ذلك إلى أوضاع إنسانية غاية في السوء.