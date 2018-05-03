هذه هي شروط مسلحي الغوطة للسماح بخروج المدنيين

الوقت- أعلن ممثل المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الجنرال فلاديمير زولوتوخين، اليوم الاثنين، أن مسلحي الغوطة الشرقية اشترطوا إدخال المساعدات الإنسانية إليهم قبل السماح للمدنيين بالخروج من المنطقة.

وأشار الجنرال الروسي إلى أن الجماعات المسلحة في غوطة دمشق وعدت بالسماح للمدنيين بالخروج عبر الممر الآمن الذي فتحه الجيش السوري، بعد أن تصل المساعدات الغذائية والطبية إليها.

وفي سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إرسال أول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، الخاضعة لفصائل المعارضة المسلحة، مشيرة إلى أن قافلة المساعدات الإنسانية المكونة من 46 شاحنة، وصلت اليوم الاثنين إلى معبر مخيم الوافدين، مؤكدة أن الحكومة السورية لم تمانع أبداً في ادخال المساعدات للمدنيين.

وأعلن الجيش السوري يوم الثلاثاء الماضي فتح ممر إنساني بمنطقة مخيم الوافدين في دمشق لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية، في حين تمنع الجماعات المسلحة أهالي المنطقة من الخروج وتستخدمهم كدروع بشرية لوقف تقدّم الجيش السوري.