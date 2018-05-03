القوات العراقية تعتقل مسؤول وكالة "أعماق" الداعشية

الوقت- أعلنت القوات العراقية اعتقال مسؤول وكالة "أعماق"، الذراع الإعلامي لتنظيم "داعش" الإرهابي، وعدد من مساعديه في مدينة الموصل.

وقال الرائد عبد العزيز عز الدين المعاضيدي، في تصريحات صحفية إن قوة من الجيش العراقي اعتقلت اليوم المسؤول الأول عن إدارة وكالة (أعماق) في مدينة الموصل ويدعى عثمان خالد الأمين، وأضاف إن "الأمين اعتقل في قرية (اللك) على مشارف مدينة الموصل من جهة الجنوب الشرقي"، دون تفاصيل إضافية.

وأشار الضابط العراقي إلى أن "المعتقل أدلى بمعلومات فور إلقاء القبض عليه، أفضت إلى اعتقال 6 أفراد (لم يحدد هوياتهم) موجودون في القرية ذاتها، كانوا مساعدين له إبان سيطرة داعش على المنطقة".

ولفت المعاضيدي إلى أن "نتائج التحقيقات الأولية مع الإرهابيين، تؤكد مسؤوليتهم عن إدارة الوسيلة الإعلامية (أعماق) التي كانت تعود للتنظيم في الموصل"، وأوضح أن التنظيم كان "يستخدمها في ترويع المواطنين، وبث الخوف والذعر في نفوسهم من خلال نشر أخباره على مدار الساعة، أو نشر مقاطع مصورة لعملياته الإجرامية في منصاته الإعلامية أو طبعها على أقراص صلبة وإجبار السكان على أخذ نسخة منها ومشاهدتها".

وتعدّ وكالة أعماق الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي، وتأسست الوكالة عام 2014 عند ظهور تنظيم "داعش" في المنطقة وسيطرته على أجزاء واسعة من العراق وسوريا وإعلانه ما يسمى "دولة الخلافة" المزعومة، ومهمتها نشر أخبار التنظيم وعملياته الإرهابية على مدار الساعة، وبثّ تسجيلات مصوّرة لمعاركه وما يتعلق بها.