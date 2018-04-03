برشلونة يطيح بأتليتيكو ويبتعد بالصدارة

الوقت- تمكن برشلونة الإسباني من الإطاحة بأقرب منافسيه على اللقب هذا الموسم أتليتيكو مدريد بهدف دون رد في إطار الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني.

بدا لاعبو مدريد مصممين على الفوز ورغم استحواذ برشلونة على الكرة في الشوط الأول إلا أنهم لم يستطيعوا الوصل لمرمى الضيوف ولكن البرغوث الأرجنتيني ميسي أحرز هدف التقدم لفريقه من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة في الدقيقة 26.

في شوط المباراة الثاني سيطر لاعبو الأتليتي على مجريات المباراة واستحوذوا على الكرة واستحصلوا على عدة فرص منها هدفين ألغاهما الحكم بداعي التسلل لينتهي الشوط الثاني بدون أهداف.

بهذه النتيجة يبتعد برشلونة بصدارة الليغا مجدداً برصيد 69 نقطة فيما يبقى الأتليتي بالمركز الثاني برصيد 61 نقطة فقط.