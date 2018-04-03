برشلونة يطيح بأتليتيكو ويبتعد بالصدارة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 18 جمادي الثاني 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

هل ينجح التغيير الديموغرافي في إخماد الثورة الشعبية بالبحرين؟

هل ينجح التغيير الديموغرافي في إخماد الثورة الشعبية بالبحرين؟ يسعى نظام آل خليفة في البحرين لإجهاض الثورة الشعبية التي تطالب بإطلاق الحريات العامة وإنهاء التمييز الطائفي، وذلك من خلال انتهاج سياسة تهدف للتغيير الديموغرافي لصالح الأقلية ضد الأكثرية المتمثلة بالشيعة.

الإسلام السياسي: دين سياسي أم سياسة دينية؟ الوقت-يعدّ "الإسلام السياسي" أكثر الاصطلاحات جدلاً في العصر الحديث. ورغم أنّني من مخالفي هذا الاصطلاح لاعتقادي بأن لا وجود لإسلام غير سياسي كون هذا الدين عبارة عن منظومة متكاملة دينياً وسياسياً واجتماعياً واقتصاديّاً

"تركيا فوبيا" بعد "ايران فوبيا" والإمارات تلعب بالنار الوقت- في خطوة لم تعد مستغربة للأسف اجتمع 70 شخص من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة أخر الأسبوع الماضي، وما يدعو للاستغراب عدم رغبة المسؤولين الاماراتيين في...

الغوطة الشرقيّة؛ من المنافسة على "القصر" إلى صراع البقاء الوقت- لطالما ارتبط اسم الغوطة شرقها وغربها بالقذائف التي طالت العاصمة دمشق. كانت الغوطتان بمثابة القواعد المتقدّمة التي تنافست عليها الجماعات المسلّحة للسيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة في مرحلة ما، إلا أنّها اليوم أصبحت مرتعاً لصراع البقاء

ظريف: علاقتي مع المرشد الاعلى، علاقة مُعلّم ومُتعلّم; تجمعني علاقة وثيقة جدا مع الجنرال سليماني اثناء المفاوضات وفي بعض الايام كان هاتفي اثناء المفاوضات حول الاتفاق النووي يصبح ساخنا كالمكواة بسبب محاولات الاختراق التي كان يتعرض لها. هذا الامر كان ينطبق على الاطراف الاخرى التي تخوض المفاوضات أيضا. وتدل هذه الأحداث على أن هناك جهود كبيرة للتطفل على شؤوننا الداخلية.

أخبار

قمة مرتقبة تجمع الكوريّتين

قمة مرتقبة تجمع الكوريّتين

قمة مرتقبة تجمع الكوريّتين

التايمز: لندن تعتبر تحسين صورة الرياض أولوية استراتيجية الوقت- سلطت وثائق حصل عليها مكتب للصحافة الاستقصائية في لندن الضوء على أن وزارة الخارجية البريطانية..

هكذا موّلت واشنطن الفصائل المسلحة الحليفة لها في سوريا الوقت- كشف تقرير لقناة "روسيا اليوم" عن تفاصيل تمويل واشنطن للفصائل المسلحة الحليفة لها في سوريا..

السعودية تفتح أجواءها لإسرائيل ونتنياهو يشيد الوقت- كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أن السعودية منحت شركة طيران الهند "إير إنديا"..

قصف تركي على عفرين يودي بحياة 13 شخصاً بينهم 3 أطفال الوقت- استشهد 13 شخصاً بينهم 3 أطفال جراء القصف التركي المتواصل على قرى وبلدات..

تسريبات تكشف محاولة أبو ظبي الضغط على ترامب لإقالة تيلرسون الوقت- كشفت رسائل إلكترونية مسربة حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، محاولات..

لافروف: الغرب يريد الحفاظ على جبهة النصرة لهذا السبب لافروف: الغرب يريد الحفاظ على جبهة النصرة لهذا السبب

موقع عبري: الجيش الإسرائيلي يُحضّر لاغتيال نصر الله ولكن... موقع عبري: الجيش الإسرائيلي يُحضّر لاغتيال نصر الله ولكن...

وفد برلماني ألماني يزور سوريا ويلتقي رئيس مجلس الشعب وفد برلماني ألماني يزور سوريا ويلتقي رئيس مجلس الشعب

مقتل 45 جندياً سعودياً خلال الشهر الماضي مقتل 45 جندياً سعودياً خلال الشهر الماضي

غلوبال ريسيرش: أمريكا تستمر بإراقة الدماء السورية وبشكل متعمد غلوبال ريسيرش: أمريكا تستمر بإراقة الدماء السورية وبشكل متعمد

شمخاني خلال لقائه لودريان : أي تنازلات أوروبية لأمريكا هي استسلام لترامب شمخاني خلال لقائه لودريان: أي تنازلات أوروبية لامريكا هي استسلام لترامب

أزمة جديدة قد تطيح بالحكومة الإسرائيلية وتسرّع موعد الانتخابات أزمة جديدة قد تطيح بالحكومة الإسرائيلية

هذه هي شروط مسلحي الغوطة للسماح بخروج المدنيين مسلحو الغوطة يضعون شروطاً للسماح للمدنيين بالخروج عبر المعبر الانساني

القوات العراقية تعتقل مسؤول وكالة "أعماق" الداعشية القوات العراقية تعتقل مسؤول وكالة "أعماق" الداعشية

الشرطة الإسرائيلية تعتقل مقربين من نتنياهو بتهمة الفساد الشرطة الإسرائيلية تعتقل مقربين من نتنياهو بتهمة الفساد

الغارديان: التحالف البريطاني السعودي خبيث وينسف "القيم البريطانية" الغارديان: التحالف البريطاني السعودي خبيث وينسف "القيم البريطانية"

الأسد: عملية تحرير الغوطة مستمرة، والاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية مجرد "ابتزاز" الأسد: عملية تحرير الغوطة مستمرة، والاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية مجرد "ابتزاز"

هآرتس: نتنياهو يضغط على إدارة ترامب لنشر "صفقة القرن" هآرتس: نتنياهو يضغط على إدارة ترامب لنشر "صفقة القرن"

طهران: لسنا بحاجة إلى إذن من أحد لمواصلة القدرات الدفاعية طهران: لسنا بحاجة إلى إذن من أحد لمواصلة القدرات الدفاعية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

شمخاني خلال لقائه لودريان : أي تنازلات أوروبية لأمريكا هي استسلام لترامب

عيون غربية وعربية نحو سوريا والهدف تقسيمها ووصل مناطق الأكراد بالبحر المتوسط

السعودية تفتح أجواءها لإسرائيل ونتنياهو يشيد

هل ينجح التغيير الديموغرافي في إخماد الثورة الشعبية بالبحرين؟

تسريبات تكشف محاولة أبو ظبي الضغط على ترامب لإقالة تيلرسون

اليونايتد يقلب الطاولة على كريستال بالاس بمباراة درماتيكية

جائزة الأوسكار في دورتها الـ90

تحذير بوتين .. الدب الروسي استفاق من سباته

التايمز: لندن تعتبر تحسين صورة الرياض أولوية استراتيجية

أكاذيب لفَّقَها الاعلام المعادي لإيران؛هل ستنتهي يوماً؟

توتر العلاقات بين تركيا واليونان سببه الذهب الأسود !

زيارة لودريان إلى طهران.. ردٌّ عملي على تعنت وابتزاز ترامب

الصحافة العالمية: زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى طهران كشفت عزلة ترامب والدور الريادي لإيران

هل توفي أستوري أم قتل؟

غوغل تتوسع بنيويورك بأكبر صفقاتها العقارية

خروج الإمارات من لعبة الهيمنة الإقليمية .. أرض الصومال على خطى جيبوتي

10 شهداء من القوات الشعبية في عفرين.. وروسيا تتهم أمريكا بدعم الإرهابيين في التنف

صحيفة بريطانية: حرب اليمن ستطغى على زيارة محمد بن سلمان الى لندن

قافلة مساعدات تصل عفرين ومسلحو الغوطة يمنعون خروج المدنيين

حزب الله العراق يتهم واشنطن بخلق مجموعات إرهابية لتبرير بقائها

ابن سلمان إلى مصر وفي القلب غصة

الحلم النووي إلى الواجهة مجدداً.. هل تمتلكه السعودية؟فما هو القربان؟

العراق يبدأ جدولة مغادرة القوات الأجنبية أراضيه

الغرب وعقدة "الأسلحة الكيميائية"؛ تصعيد أم تحضير؟!

شيخ إماراتي يقدم هدية فاخرة للاعبة إسرائيلية

القوات الكردية تصدّ أعنف هجوم تركي على عفرين

النشابية؛ أهم قرى الغوطة حُرّرت + صور

محكمة بحرينية تؤيد حكم الإعدام بحق اثنين من المعارضين

الاحتلال الاسرائيلي يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

وزير الدفاع الروسي يرسل تقريراً للأمم المتحدة حول "هدنة الغوطة الشرقية"

أربعة دروس من الحياة بلسان أربعيني!

الصحافة العالمية، دمشق حطمت هيبة تل أبيب، والرد الإسرائيلي أقصاه ان يمشوا على حطام طائرتهم

زمن التحولات؛ "اسرائيل" تحتفظ بحق الرد والأسد يعتلي العرين

‏بالصور...دعم وتفاعل عربي واسع مع اسقاط الجيش السوري للطائرة الاسرائيلية

الاندبندنت: كيف تتلاعب بريطانيا وأمريكا بالأكراد، تارة بدعمهم وتارة بتسليح داعش

تعرف على فصول التدخل الإماراتي في الدول العربية

العراق ما بعد داعش، بين المطالبة بسحب "قوات التحالف" والتشبث الأمريكي بالبقاء

صحيفة أمريكية: اليمن وقطر أهم أسباب الخلاف السعودي الأردني

الجيش السوري يحرر أكثر من 30 قرية بين حلب وادلب

فشل وساطة عربية لحل الخلاف بين الحريري ومحمد ابن سلمان

التايمز: حزب الله لن يحارب وحيدا في أي مواجهة مقبلة مع الجيش الإسرائيلي

البحرين... بين الاحكام الكيدية وإسقاط الجنسية

الاخدام في اليمن.. حياة قاسية وتهميش عمره آلاف السنيين

كيف هوى مؤشر "داو جونز" بسبب سياسات ترامب الاقتصادية؟

علماء البحرين يعزّون بـ "شهداء الحرية" ويحملون نظام ال خليفة المسؤولية

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
رياضة

برشلونة يطيح بأتليتيكو ويبتعد بالصدارة

الأحد 16 جمادي الثاني 1439
 
 
 
 
 
برشلونة يطيح بأتليتيكو ويبتعد بالصدارة
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تمكن برشلونة الإسباني من الإطاحة بأقرب منافسيه على اللقب هذا الموسم أتليتيكو مدريد بهدف دون رد في إطار الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني.

بدا لاعبو مدريد مصممين على الفوز ورغم استحواذ برشلونة على الكرة في الشوط الأول إلا أنهم لم يستطيعوا الوصل لمرمى الضيوف ولكن البرغوث الأرجنتيني ميسي أحرز هدف التقدم لفريقه من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة في الدقيقة 26.

في شوط المباراة الثاني سيطر لاعبو الأتليتي على مجريات المباراة واستحوذوا على الكرة واستحصلوا على عدة فرص منها هدفين ألغاهما الحكم بداعي التسلل لينتهي الشوط الثاني بدون أهداف.

بهذه النتيجة يبتعد برشلونة بصدارة الليغا مجدداً برصيد 69 نقطة فيما يبقى الأتليتي بالمركز الثاني برصيد 61 نقطة فقط.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

برشلونة أتليتيكو مدريد الدوري الإسباني

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

الشعب الإيراني يستعد لعيد النوزو بتنظيف المنازل
الجيش السوري يحقق تقدما هاما في الغوطة الشرقية
تدريب فنون الدفاع عن النفس لفتيات كشمير المسلمات للتعامل مع المعتدين
هجمات تستهدف الجيش البوركيني والسفارة الفرنسيّة في واغادوغو
الشعب الإيراني يستعد لعيد النوزو بتنظيف المنازل

الشعب الإيراني يستعد لعيد النوزو بتنظيف المنازل

يهود يتظاهرون احتجاجا علی انعقاد مؤتمر الإيباك
تضامن الشعب التونسي مع الثورة الشعبیة في البحرين
جنود إسرائيليون يلقون قنبلة على طفل بين أحضان والديه
اليمن: لحظات تدمير دبابة سعودية في جيزان