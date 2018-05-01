الرئيس الشيشاني: أمريكا تحضر حصان طروادة لايران

الوقت- أدان رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، التدخل الامريكي السافر في شؤون ايران الداخلية، مشيرا الى أن واشنطن تحضر حصان طروادة لايران، بعد وعودها بدعم المتظاهرين.

وأضاف الرئيس الشيشاني، في تغريدة على صفحته في موقع تويتر"صرح دونالد ترامب، عن نية الولايات المتحدة تقديم دعم (عظيم) للمشاركين في الاحتجاجات في إيران عندما يحين الوقت.. هم يحضرون لإيران حصان طروادة "، واشار إلى أن "الدعم العظيم كان قد قدم أيضا في وقت سابق لشعوب ليبيا وسوريا والعراق وأفغانستان وصربيا وفيتنام وغيرها".

وكان ترامب، جدد تدخله السافر في الشؤون الداخلية الايرانية، وأعلن ان واشنطن ستقف إلى جانب "الإيرانيين" في احتجاجاتهم "في الوقت المناسب"، وأضاف ترامب في تغريدة له على موقع "تويتر" :"كل الاحترام للشعب الإيراني، الذي خرج احتجاجا على الفساد في الدولة"، حسب زعمه. وهذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها ترامب في الشأن الايراني، حيث سبق ان نشر في تغريدة سابقة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الـ"تويتر" مقطعًا من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي هاجم فيه ايران"، وهو ما استدعى رد ايراني مناسب.