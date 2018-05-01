واشنطن تعلن تعليق المعونات الأمنية الى باكستان

الوقت- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، تعليق المعونة الأمنية التي تقدمها إلى باكستان، معتبرة أن اسلام اباد فشلت في التعامل مع الشبكات الإرهابية التي تعمل على أراضيها.

وأضافت الخارجية الامريكية إن منع المعونة سيظل قائما حتى تتخذ إسلام أباد إجراءات ضد شبكة حقانى وحركة طالبان الأفغانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم، في وقت سابق هذا الأسبوع، باكستان بالكذب وخداع بلاده بينما تحصل فيه على مساعدات بالمليارات، كتب ترامب "لقد منحت الولايات المتحدة بحماقة باكستان أكثر من 33 مليار دولار كمساعدات خلال الـ 15 عاما الأخيرة، ولم تعطنا أي شيء سوى الأكاذيب والخداع، متصورة أن قادتنا حمقى"، وأضاف "أنهم يوفرون ملاذا أمنا لإرهابيين نطاردهم في أفغانستان، ولم يقدموا سوى مساعدة صغيرة لنا، لا أكثر".

من جانباها اعتبرت الحكومة الباكستانية أن المسؤولين الأمريكيين تجاهلوا عقودا من تضحيات الأمة الباكستانية، قد اُستدعي السفير الأمريكي في باكستان، ديفيد هيل، إلى وزارة الخارجية الباكستانية الاثنين لإبلاغه بالاحتجاج على تغريدة ترامب.