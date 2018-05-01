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  الجمعة 17 ربيع الثاني 1439
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ماهي التحالفات الجديدة التي قد تتبلور بداية العام الجديد في المنطقة؟! الوقت- التحركات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة تنذر بموجة تحالفات جديدة قد تأخذ معالمها الكاملة مع بداية العام الجديد لكونها لاتزال حاليا في مرحلة المخاض ولا أحد يعلم إن كانت ولادته...

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منوعات

غرامة مالية لأهالي تلاميذ تأخروا عن المدرسة

الجمعة 17 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
غرامة مالية لأهالي تلاميذ تأخروا عن المدرسة
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الوقت- فرضت مقاطعة ستافور دشاير البريطانية غرامة مالية تصل إلى 162 دولار على أهالي التلاميذ المتأخرين في الوصول إلى المدرسة.

وسيجبر الأهل على دفع الغرامة السابقة في حال تكرار تأخر التلاميذ عن الحضور لعشر مرات خلال ثلاثة شهور.

وفي حال تأخر الأهل عن دفع الغرامة لأكثر من 28 يوماً فسيواجه الأهل فرض الغرامة القصوى التي تصل إلى 3380 دولار أو السجن لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وفي هذا الإطار، اكد عضو مجلس مقاطعة ستافوردشاير فيليب وايت في بيان صحفي له إلى أن "قرار المحكمة العليا يهتم بشكل واضح بحضور الطلاب اليومي لأن غيابهم يؤثر على أدائهم كما أنه معطل لبقية طلاب الفصل في حال محاولة المتأخرين اللحاق تعليمياً بأقرانهم".

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بريطانيا المدرسة غرامية مالية الأهالي

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