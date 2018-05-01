غرامة مالية لأهالي تلاميذ تأخروا عن المدرسة

الوقت- فرضت مقاطعة ستافور دشاير البريطانية غرامة مالية تصل إلى 162 دولار على أهالي التلاميذ المتأخرين في الوصول إلى المدرسة.

وسيجبر الأهل على دفع الغرامة السابقة في حال تكرار تأخر التلاميذ عن الحضور لعشر مرات خلال ثلاثة شهور.

وفي حال تأخر الأهل عن دفع الغرامة لأكثر من 28 يوماً فسيواجه الأهل فرض الغرامة القصوى التي تصل إلى 3380 دولار أو السجن لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وفي هذا الإطار، اكد عضو مجلس مقاطعة ستافوردشاير فيليب وايت في بيان صحفي له إلى أن "قرار المحكمة العليا يهتم بشكل واضح بحضور الطلاب اليومي لأن غيابهم يؤثر على أدائهم كما أنه معطل لبقية طلاب الفصل في حال محاولة المتأخرين اللحاق تعليمياً بأقرانهم".