واشنطن بوست: ترامب يقود أمريكا بسرعة نحو نقطة الانهيار

الوقت- انتقدت صحيفة واشنطن بوست الامريكية ، تعامل الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع أزمة كوريا الشمالية، مؤكدة أن سياسات ترامب تقود أمريكا نحو الانهيار.

وأضافت الصحيفة أن الأزمة المتفاقمة في شبه الجزيرة الكورية، تنذر بحرب نووية، وانتقدت تغريدات ترامب بهذا الخصوص، وتساءلت عما إذا كانت حكومة أمريكا يمكنها أن تعمل بشكل طبيعي بينما يتحدث ترامب عن "زره" الموجود على مكتبه لإطلاق السلاح النووي يعتبر أكبر وأقوى من "زر" خصمه كيم المسلح بالنووي أيضا.

ووصفت الصحيفة أفعال ترمب المتزايدة بالجنون، معتبرة أن الرئيس الامريكي يشكل ضررا هائلا لمكانة بلاده في العالم، وإن إستراتيجيته للبقاء السياسي متأصلة بالرغبة في تدمير مؤسسات البلاد نفسها، مؤكدة في الوقت ذاته أن أمريكا تملك فرصة للتصحيح الذاتي، ولكن ترامب يقود البلاد بسرعة نحو نقطة الانهيار.

وكان ترامب ردعلى تهديدات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ، مؤكداً ان لديه زرا نوويا "أكبر وأقوى" من زر كيم جونغ، وقال ترامب في تغريدة على تويتر ان "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون قال لتوه ان الزر النووي موجود على مكتبه دوما، هلا يبلغه أحد في نظامه المتهالك والمتضور جوعا بأنني انا ايضا لدي زر نووي، ولكنه اكبر وأقوى من زره، وبأن زري يعمل!".