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  الجمعة 17 ربيع الثاني 1439
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أخبار

مسؤول اسرائيلي: حزب الله قادر على ضرب منصات الغاز الإسرائيلية

الخميس 16 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
مسؤول اسرائيلي: حزب الله قادر على ضرب منصات الغاز الإسرائيلية

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الوقت- كشفت صحيفة "هآرتس"، ان حزب الله تمكن من الحصول على أسلحة خاصة وأصبح باستطاعته ضرب منصات الغاز الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة في مقال جديد، أنّ "إسرائيل تراقب جيدًا وتعتبر أنّ "حزب الله" لديه القدرة على ضرب منصات الغاز الإسرائيلية، وقد حصل على السلاح اللازم لذلك".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري، لم تذكر اسمه، قوله: "بحسب تقديراتنا الإستخباراتية، فعلى الرغم من قدرة حزب الله الحالية، إلا أننا لا نعتقد أنّه سيقدم على هكذا خطوة فقط لاستفزازنا"، مضيفًا أنّ الحزب يدرك أنّ ضرب منصات الغاز هو بمثابة إشعال شرارة حرب لبنان الثالثة.

ولفتت الصحيفة الى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هدد في تموز 2011، في الذكرى الخامسة لحرب تموز 2006، منصات الغاز الإسرائيلية، مؤكدة أن الحزب الذي لا يعترف بوجود إسرائيل يعتبر أنّ المنصات تابعة لمنطقة لبنان الإقتصاديّة، وأعاد الكاتب ما قاله نصرالله عن أنّ لبنان قادر على الدفاع عن غازه وموارده النفطية وأنّ "أي يد ستمتد اليها، نعرف كيف تنعامل معها".
وأشارت الصحيفة العبرية الى أن الى البحرية الإسرائيلية تخطّط الى استقدام 4 سفن حربية "ساعار 6" التي تحمل صواريخ في العام 2019. وسوف تجهّز البارجات الحربية بأنظمة مضادّة للصواريخ وقدرات لمواجهة التهديدات الكبرى.

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حزب الله غاز اسرائيل

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