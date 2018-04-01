رد قاسي من وزير الداخلية الايراني على ترامب وتدخلاته

الوقت- رد وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناهضة لايران، قائلا :" انت وشعبك الجياع والاكثر عطشا للحرية".

وندد رحماني فضلي في تصريح له اليوم الخميس، بالتصريحات الاخيرة للرئيس الامريكي في دعمه للاضطرابات في بعض المدن الايرانية، وأضاف على ترامب ان يعلم بان هذا الشعب قد انتهل من نبع الحرية في العام 1979 وهو يحرسها ويصونها بكل قوة.

وخاطب وزير الداخلية الايراني الرئيس الامريكي قائلا، لقد جعلتم تمثال الحرية رمزا لمزاعمكم الكاذبة في المناداة بالحرية الا انكم تمنعون حرية الشعوب، واضاف، انكم انتم الذين وضعتم الاغلال في ايدي الشعوب ونحن الذين حطمنا صنمكم في العام ۱۹۷۹ واحتضنا الحرية، وتابع، انكم انتم الذي مددتم يد التسول والحاجة وانتهجتم القوة والعدوان في مختلف مناطق العالم، واضاف، انكم انتم الذین تریقون دماء الشعوب وتنهبون ثرواتها، اذن انتم الجياع والاكثر عطشا للحرية .

وكان ترامب، جدد تدخله السافر في الشؤون الداخلية الايرانية، وأعلن ان واشنطن ستقف إلى جانب "الإيرانيين" في احتجاجاتهم "في الوقت المناسب"، وأضاف ترامب في تغريدة له على موقع "تويتر" :"كل الاحترام للشعب الإيراني، الذي خرج احتجاجا على الفساد في الدولة"، حسب زعمه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها ترامب في الشأن الايراني، حيث سبق ان نشر في تغريدة سابقة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الـ"تويتر" مقطعًا من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي هاجم فيه ايران".