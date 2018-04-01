غارات اسرائيلية جديدة على قطاع غزة

الوقت- شنّ جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس 4 يناير/ كانون الثاني، أربع غارات شرق رفح جنوب قطاع غزة مستهدفة أراضي زراعية.

وقالت وسائل اعلام فلسطينية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت أراضي زراعية وإن بعض الصواريخ التي أطلقتها المقاتلات الحربية لم تنفجر، ووقعت أربع انفجارات جنوب قطاع غزة بين رفح وخانيونس.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت عدة غارات جوية على مواقع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استهدف البنى التحتية "الإرهابية" على حد وصفه في بيان، وأضاف البيان: "الجيش الإسرائيلي سيستمر بأخد كافة الإجراءات لوقف المحاولات التي تتم من تحت الأرض وفوقها لإلحاق الأذى بمواطنين وأمن دولة إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، يوم الـ6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل وأوعز بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصفة القانونية للقدس، وتسبب قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس بموجة غضب في العالمين العربي والإسلامي، واندلعت مواجهات متواصلة في الاراضي المحتلة، كما رفضت القرار معظم الدول الغربية.