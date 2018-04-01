ماكرون ينتقد الخطاب الأمريكي والسعودي ضد ايران

الوقت- انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، طريقة تعامل السعودية وأمريكا والكيان الاسرائيلية مع أحداث الاخيرة في ايران، مشددا على أهمية إبقاء الحوار مع طهران.

واضاف ماكرون للصحفيين، أن نبرة الخطابات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية بشأن إيران تميل إلى حرب، متابعا "إن النهج الرسمي الذي تبنته الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، حلفاؤنا في كثير من النواحي، كاد أن يكون نهجا يقودنا إلى حرب".

وذكر ماكرون أن الحديث يدور عن تبني بعض الدول "استراتيجية ممنهجة"، مضيفا أن فرنسا تريد أن تتبع نهجا أكثر توازنا، تفاديا لإعادة بناء محور شر، في إشارة إلى عبارة استخدمها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن ليصف بها إيران والعراق وكوريا الشمالية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدد أمس الاربعاء، تدخله السافر في الشؤون الداخلية الايرانية، وأعلن ان واشنطن ستقف إلى جانب "الإيرانيين" في احتجاجاتهم "في الوقت المناسب".