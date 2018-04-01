معركة آرسنال – تشيلسي تنتهي بالتعادل الإيجابي

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 16 ربيع الثاني 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

التظاهرات والاحتجاجات بين إيران والسعوديّة

التظاهرات والاحتجاجات بين إيران والسعوديّة الوقت- شهدت العديد من المدن الإيرانية مظاهرات سلمية احتجاجا على الغلاء المرتقب في ميزانية العام الجديدة 1397 (يبدأ في 21 مارس/آذار2018) والتي قدّمها الرئيس حسن روحاني إلى مجلس الشوري الإسلامي للمناقشة

"مأمون أبو عامر" للوقت : بناء ال300 ألف وحدة استيطانية هو أولى الاجراءات العملية لتطبيق قرار ترامب الوقت- أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي "يؤاف غالانت" یوم الأحد، أن الحكومة تعتزم بناء 300 ألف وحدة سكنية جديدة في مدينة القدس المحتلة. للوقوف على أبعاد هذه الخطوة ودلالاتها أجرى موقع الوقت مقابلة صحفية مع الخبير في الشؤون الاسرائيلية الدکتور مأمون أبو عامر من غزة، جاء في تفاصيله:

ماهي التحالفات الجديدة التي قد تتبلور بداية العام الجديد في المنطقة؟! الوقت- التحركات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة تنذر بموجة تحالفات جديدة قد تأخذ معالمها الكاملة مع بداية العام الجديد لكونها لاتزال حاليا في مرحلة المخاض ولا أحد يعلم إن كانت ولادته...

محاولات حثيثة لتمرير انقلاب سياسي في اليمن الوقت- أكد الدكتور سعد الله زارعي أن السعودية ستضطر في نهاية المطاف للقبول بالحلول السياسية للخروج من ورطتها في اليمن بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها من خلال العدوان العسكري الواسع على هذا البلد...

العميد جابر لـ"الوقت": "نحن اليوم على مفترق خطير جدا، وترامب لن يستطيع نقل السفارة للقدس" الوقت- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بغالبية كبيرة قرارا يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأيدت 128 دولة مشروع القرار، مقابل اعتراض 9 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت. في وقت توجّه رئيس السلطة الفلسطينية إلى الرياض في زيارة وصفت بالطارئة...

أخبار

واشنطن بوست: خلاف في البيت الأبيض بعد تهديد ترامب للسلطة الفلسطينية

واشنطن بوست: خلاف في البيت الأبيض بعد تهديد ترامب للسلطة الفلسطينية

واشنطن بوست: خلاف في البيت الأبيض بعد تهديد ترامب للسلطة الفلسطينية

بالتفاصيل.. خسائر القوات السعودية والامارتية في اليمن خلال عام 2017 بالتفاصيل خسائر القوات السعودية والامارتية في اليمن خلال عام 2017

الكنيست الاسرائيلي يصادق على قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين الكنيست الاسرائيلي يصادق على قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين

ترامب يجدد تدخله في الشأن الايراني ويؤكد دعمه لأعمال الشغب ترامب يجدد تدخله في الشأن الايراني ويؤكد دعمه لأعمال الشغب

اللواء جعفري يعلن فشل فتنة 2017 في إيران الوقت- بعد أعمال الشغب الأخيرة التي تمّ التحريض عليها من الخارج، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني..

أردوغان يطمئن روحاني: نحرص على استقرار إيران الوقت- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني..

موسكو تسخر من دعوة واشنطن لاجتماعات خاصة بشأن أحداث إيران الوقت- سخرت اليوم الاربعاء الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من دعوة أمريكا..

سلطات آل سعود تعتقل كاتبا فضح الفساد بالديوان الملكي الوقت- اعتقلت السلطات السعودية الكاتب الصحفي "صالح الشيحي" بعد أيام من تصريحات..

النرويج توقف تصدير أسلحتها للإمارات على خلفية جرائمها في اليمن الوقت- قرّرت النرويج رسميا اليوم الأربعاء، وقف تصدير وبيع الأسلحة إلى الإمارات..

بالصور..الايرانيون ينتفضون بوجه الفتنة وأعمال الشغب بالصور..مسيرات حاشدة في المدن الايرانية ضد الفتنة وأعمال الشغب

السعودية تطرد أكثر من 94 ألف عامل أجنبي خلال 3 أشهر السعودية تطرد أكثر من 94 ألف عامل أجنبي خلال 3 أشهر

السلطة الفلسطينية ترد على ابتزاز ترامب وتهديداته بقطع المساعدات السلطة الفلسطينية ترد على ابتزاز ترامب وتهديداته بقطع المساعدات

ترامب لكيم جونغ:" زريّ النووي أكبر من زرك" ترامب لكيم جونغ: لديّ زر نووي أكبر وأقوى

واشنطن تقيم "حفلاً خاصاً" للدول التي صوتت معها حول قرار القدس واشنطن تقيم "حفلاً خاصاً" للدول التي صوتت معها حول قرار القدس

الهند تلغي صفقة أسلحة ضخمة مع الكيان الاسرائيلي الهند تلغي صفقة أسلحة ضخمة مع الكيان الاسرائيلي

ترامب يضع شرطاً على الفلطسينيين لتمويل برامج "الأونروا" ترامب يضع شرطاً على الفلطسينيين لتمويل برامج "الأونروا"

الرئيس الفرنسي يشيد بدور فيلق القدس في التصدي للارهاب الرئيس الفرنسي يشيد بدور فيلق القدس في التصدي للارهاب

كردستان تعلن رسميا ترحيبها بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم كردستان تعلن رسميا ترحيبها بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم

سوريا وتركيا تدينان التدخلات الخارجية في إيران سوريا وتركيا تدينان التدخلات الخارجية في إيران

آية الله خامنئي: العدو ينتظر الفرصة دائما لاستهداف الشعب الايراني آية الله خامنئي: العدو ينتظر الفرصة دائما لاستهداف الشعب الايراني

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

النرويج توقف تصدير أسلحتها للإمارات على خلفية جرائمها في اليمن

بالصور..الايرانيون ينتفضون بوجه الفتنة وأعمال الشغب

من هي الدول التي هدد ترامب بقطع المساعدات الامريكية عنها

انتفاضة جديدة على وشك الاندلاع؛ أربعة أسباب تشرح لك "لماذا"

السلطة الفلسطينية ترد على ابتزاز ترامب وتهديداته بقطع المساعدات

موسكو تسخر من دعوة واشنطن لاجتماعات خاصة بشأن أحداث إيران

اللواء جعفري يعلن فشل فتنة 2017 في إيران

إدانة لقرار الليكود وتصويت الكنيست على قانون القدس

ترامب يضع شرطاً على الفلطسينيين لتمويل برامج "الأونروا"

بيان هام صادر عن وزارة الامن الايرانية حول الأحداث الاخيرة

ترامب لكيم جونغ:" زريّ النووي أكبر من زرك"

السعودیة .. حينما تغرق قي مأزق صنعته بنفسها

السعودية تطرد أكثر من 94 ألف عامل أجنبي خلال 3 أشهر

الهند تلغي صفقة أسلحة ضخمة مع الكيان الاسرائيلي

الرئيس الفرنسي يشيد بدور فيلق القدس في التصدي للارهاب

خلاف جديد بين دبي وأبو ظبي وبن راشد: بلغ السيل الزبى

مقتل علي عبد الله صالح: لا تصفية بل اشتباك مع اللجان الشعبية

محور المقاومة في 2017: تقييم للأداء ووقوف عند أهم الإنجازات

كيف تسعى الامارات لبناء أكبر قواعدها العسكرية في اليمن؟

اعتقال أخطر منفذي مجزرة سبايكر شمالي بغداد

هكذا مر عام 2017 على أطفال اليمن الذين كانوا ولا يزالون ضحايا العدوان

أسباب الإصرار الامريكي على استمرار بقاء "داعش"

فص ملح وذاب.. تساؤلات حول اختفاء السبهان فهل هو ضائع أم ضيعان؟

أنصار الله في اليمن: الشراكة والتحالفات..

الأردن وصراع التوازن بين رمزية القدس واهمية الاقتصاد

قدرات ايران السايبرية تقلق "اسرائيل" وتجبرها على الاعتراف بالعجز عن المواجهة

ترامب يحاول سرقة الانتصار على داعش وينسبه الى نفسه

كيف علّقت الصحافة الأمريكية على تدخل "ترامب" ودعمه للاحتجاجات الإيرانية؟

السعودية تفرج عن رجل أعمال مشهور لهذا السبب

السعودية في العام 2017.. أحداث ساخنة وتطورات متلاحقة

القدس تُسقط أوراق التوت عن الجميع

آية الله خامنئي: اعلان واشنطن بخصوص القدس المحتلة ناتج عن عجزها وفشلها

وسط تململ شعبي؛ صراع النفوذ بين "حكومات" المسلحين في ادلب يستعر

موقف ترامب من القدس المحتلة، يؤجج مشاعر المسلمين حول العالم وسط تنديد دولي واسع

مصادر فرنسية: الإمارات وراء مقتل علي عبد الله صالح

وزير الاستخبارات الاسرائيلي: السعودية ستواصل تحالفها مع اسرائيل رغم قرار ترامب بخصوص القدس

مجازر جديدة في اليمن في ظل صمت دولي رهيب

أصوات فلسطينية رافضة لنقل السفارة الامريكية الى القدس واجماع على المواجهة

لأول مرة.. وفد بحريني يزور إسرائيل للتطبيع بعد مؤامرة ترامب (صور)

بن سلمان دعم ضغوط واشنطن على عباس للتخلي عن القدس

الخزعلي يطلق مبادرة وطنية لحصر السلاح في العراق ووزير الداخلية يرحب

الخطوة مقدمة لتنفيذ صفقة القرن.. وترمب أطلق رصاصة الرحمة على حل الدولتين

اليوم الوطني في قطر بغياب العلم السعودي..والاخيرة تلوم نفسها

خطة أمريكية جديدة لانتزاع شرعية الحشد الشعبي وتفكيك قواته...هذه ابرز ملامحها

جامعة الدول العربية تستجدي مجلس الأمن لإنقاذ القدس

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
رياضة

معركة آرسنال – تشيلسي تنتهي بالتعادل الإيجابي

الخميس 16 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
معركة آرسنال – تشيلسي تنتهي بالتعادل الإيجابي
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- انتهت قمة الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين آرسنال وتشيلسي المعروفة بديربي لندن بالتعادل 2-2.

شهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات سرعة في الآداء، جاء شوطها الأول حذراً بشكل كبير من قبل الفريقين فانتهى بالتعادل السلبي 0-0.

شوط المباراة الثاني شهد الهدف الأول في الدقيقة 63 من قبل جاك ويلشر، فيما عدل إيدين هازارد النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

بعد ذلك كثّف آرسنال هجماته بشكل كبير فيما اعتمد لاعبو تشيلسي على الهجمات المرتدة التي أثمرت لهم هدفاً في الدقيقة 84 عبر المدافع الونسو، وهو الهدف الذي أشعل المباراة وفتح مساحات كبيرة.

في الدقيقة 90 استطاع بيرلين تعديل النتيجة من تسديدة قوية سكنت شباك تشيسلي وأنهت اللقاء بالتعادل الإيجابي.

بهذه النتيجة يبقى تشيلسي في المركز الثالث بـ46 نقطة فيما أصبح أرسنال في المركز السادس بـ 39 نقطة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تشيلسي ارسنال الدوري الانجليزي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

إجراءات أمنية مشددة في أوروبا تزامنا من بدء العام الجديد
آلالف الفلسسطينيون يتظاهرون ضدّ ترامب
استمرار التظاهرات عبر العالم للدفاع عن فلسطين
تطهير شرق دمشق من رجس الارهابين
إجراءات أمنية مشددة في أوروبا تزامنا من بدء العام الجديد

إجراءات أمنية مشددة في أوروبا تزامنا من بدء العام الجديد

تظاهرات ضد ترامب أمام مقرّ اقامته في نيويورك
تظاهرات في البحرين اعتراضاً على صدور أحكام الإعدام بحق 6 مواطنين
استمرار احتجاجات الشباب الفلسطينيين ضد قرار ترامب في قطاع غزة
مظاهرات فى واشنطن ضد قرار نقل سفارة أمريكا فى إسرائيل للقدس