معركة آرسنال – تشيلسي تنتهي بالتعادل الإيجابي

الوقت- انتهت قمة الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين آرسنال وتشيلسي المعروفة بديربي لندن بالتعادل 2-2.

شهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات سرعة في الآداء، جاء شوطها الأول حذراً بشكل كبير من قبل الفريقين فانتهى بالتعادل السلبي 0-0.

شوط المباراة الثاني شهد الهدف الأول في الدقيقة 63 من قبل جاك ويلشر، فيما عدل إيدين هازارد النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

بعد ذلك كثّف آرسنال هجماته بشكل كبير فيما اعتمد لاعبو تشيلسي على الهجمات المرتدة التي أثمرت لهم هدفاً في الدقيقة 84 عبر المدافع الونسو، وهو الهدف الذي أشعل المباراة وفتح مساحات كبيرة.

في الدقيقة 90 استطاع بيرلين تعديل النتيجة من تسديدة قوية سكنت شباك تشيسلي وأنهت اللقاء بالتعادل الإيجابي.

بهذه النتيجة يبقى تشيلسي في المركز الثالث بـ46 نقطة فيما أصبح أرسنال في المركز السادس بـ 39 نقطة.