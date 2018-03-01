أردوغان يطمئن روحاني: نحرص على استقرار إيران

الوقت- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني حسن روحاني، أن بلاده تولي أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار والسلم المجتمعي في إيران.

ويأتي موقف اردوغان هذا بعد وقوع أعمال شغب في ايران تم تدبيرها من الخارج لاسيما السعودية وأمريكا واسرائيل بهدف زعزعة الأمن في ايران.

وأفادت مصادر في مكتب الرئاسة التركية، أن أردوغان قال إن روحاني اتخذ موقفا ملائما بقوله إنه يجب ألا ينتهك المتظاهرون القانون أثناء ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي.

في حين أعرب الرئيس روحاني عن أمله في أن تنتهي الاحتجاجات في بلاده خلال أيام قليلة، بحسب المصادر ذاتها.

ويوم أمس الثلاثاء دعت الخارجية التركية في بيان لها إلى تغليب الحكمة للحيلولة دون تصاعد الأحداث في إيران، وتجنب التدخلات الخارجية المحرضة التي من شأنها مفاقمة الأوضاع، معربة في الوقت نفسه عن قلقها من الأنباء التي أفادت بسقوط قتلى وتضرر مبان عامة في الاحتجاجات.

وجاء في بيان الوزارة التركية: نؤمن بضرورة تجنب العنف وعدم الإنجرار وراء الاستفزازات، مع الأخذ بعين الاعتبار تصريحات الرئيس حسن روحاني في هذا الإطار، التي أقر فيها بحق الشعب في التظاهر السلمي، لكن دون انتهاك القوانين والإضرار بالممتلكات العامة.