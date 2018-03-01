موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 15 ربيع الثاني 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

التظاهرات والاحتجاجات بين إيران والسعوديّة

التظاهرات والاحتجاجات بين إيران والسعوديّة الوقت- شهدت العديد من المدن الإيرانية مظاهرات سلمية احتجاجا على الغلاء المرتقب في ميزانية العام الجديدة 1397 (يبدأ في 21 مارس/آذار2018) والتي قدّمها الرئيس حسن روحاني إلى مجلس الشوري الإسلامي للمناقشة

"مأمون أبو عامر" للوقت : بناء ال300 ألف وحدة استيطانية هو أولى الاجراءات العملية لتطبيق قرار ترامب الوقت- أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي "يؤاف غالانت" یوم الأحد، أن الحكومة تعتزم بناء 300 ألف وحدة سكنية جديدة في مدينة القدس المحتلة. للوقوف على أبعاد هذه الخطوة ودلالاتها أجرى موقع الوقت مقابلة صحفية مع الخبير في الشؤون الاسرائيلية الدکتور مأمون أبو عامر من غزة، جاء في تفاصيله:

ماهي التحالفات الجديدة التي قد تتبلور بداية العام الجديد في المنطقة؟! الوقت- التحركات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة تنذر بموجة تحالفات جديدة قد تأخذ معالمها الكاملة مع بداية العام الجديد لكونها لاتزال حاليا في مرحلة المخاض ولا أحد يعلم إن كانت ولادته...

محاولات حثيثة لتمرير انقلاب سياسي في اليمن الوقت- أكد الدكتور سعد الله زارعي أن السعودية ستضطر في نهاية المطاف للقبول بالحلول السياسية للخروج من ورطتها في اليمن بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها من خلال العدوان العسكري الواسع على هذا البلد...

العميد جابر لـ"الوقت": "نحن اليوم على مفترق خطير جدا، وترامب لن يستطيع نقل السفارة للقدس" الوقت- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بغالبية كبيرة قرارا يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأيدت 128 دولة مشروع القرار، مقابل اعتراض 9 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت. في وقت توجّه رئيس السلطة الفلسطينية إلى الرياض في زيارة وصفت بالطارئة...

أخبار

اللواء جعفري يعلن فشل فتنة 2017 في إيران

اللواء جعفري يعلن فشل فتنة 2017 في إيران

الوقت- بعد أعمال الشغب الأخيرة التي تمّ التحريض عليها من الخارج، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني..

أردوغان يطمئن روحاني: نحرص على استقرار إيران الوقت- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني..

موسكو تسخر من دعوة واشنطن لاجتماعات خاصة بشأن أحداث إيران الوقت- سخرت اليوم الاربعاء الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من دعوة أمريكا..

سلطات آل سعود تعتقل كاتبا فضح الفساد بالديوان الملكي الوقت- اعتقلت السلطات السعودية الكاتب الصحفي "صالح الشيحي" بعد أيام من تصريحات..

النرويج توقف تصدير أسلحتها للإمارات على خلفية جرائمها في اليمن الوقت- قرّرت النرويج رسميا اليوم الأربعاء، وقف تصدير وبيع الأسلحة إلى الإمارات..

بالصور..الايرانيون ينتفضون بوجه الفتنة وأعمال الشغب بالصور..مسيرات حاشدة في المدن الايرانية ضد الفتنة وأعمال الشغب

السعودية تطرد أكثر من 94 ألف عامل أجنبي خلال 3 أشهر السعودية تطرد أكثر من 94 ألف عامل أجنبي خلال 3 أشهر

السلطة الفلسطينية ترد على ابتزاز ترامب وتهديداته بقطع المساعدات السلطة الفلسطينية ترد على ابتزاز ترامب وتهديداته بقطع المساعدات

ترامب لكيم جونغ:" زريّ النووي أكبر من زرك" ترامب لكيم جونغ: لديّ زر نووي أكبر وأقوى

واشنطن تقيم "حفلاً خاصاً" للدول التي صوتت معها حول قرار القدس واشنطن تقيم "حفلاً خاصاً" للدول التي صوتت معها حول قرار القدس

الهند تلغي صفقة أسلحة ضخمة مع الكيان الاسرائيلي الهند تلغي صفقة أسلحة ضخمة مع الكيان الاسرائيلي

ترامب يضع شرطاً على الفلطسينيين لتمويل برامج "الأونروا" ترامب يضع شرطاً على الفلطسينيين لتمويل برامج "الأونروا"

الرئيس الفرنسي يشيد بدور فيلق القدس في التصدي للارهاب الرئيس الفرنسي يشيد بدور فيلق القدس في التصدي للارهاب

كردستان تعلن رسميا ترحيبها بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم كردستان تعلن رسميا ترحيبها بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم

سوريا وتركيا تدينان التدخلات الخارجية في إيران سوريا وتركيا تدينان التدخلات الخارجية في إيران

آية الله خامنئي: العدو ينتظر الفرصة دائما لاستهداف الشعب الايراني آية الله خامنئي: العدو ينتظر الفرصة دائما لاستهداف الشعب الايراني

اللجان الشعبية تستهدف ميليشيات هادي بالصواريخ الوقت- استهدفت اللجان الشعبية اليمنية اليوم الثلاثاء، مواقع لميليشيات الرئيس..

الاحتلال يشنّ غارات على قطاع غزة الوقت- شنّت طائرة صهيونية، صباح الثلاثاء، غارات على مواقع لحركة حماس في غزة..

إيران تعيد فتح معبر برويزخان مع كردستان العراق الوقت- كشف مسؤول في جمارك إقليم كوردستان العراق اليوم الثلاثاء..

لهذا السبب يزحف الأتراك نحو البحر الأحمر الوقت- يتساءل العديدون عن سبب زيارة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" للسودان..

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بيان هام صادر عن وزارة الامن الايرانية حول الأحداث الاخيرة

السلطة الفلسطينية ترد على ابتزاز ترامب وتهديداته بقطع المساعدات

انتفاضة جديدة على وشك الاندلاع؛ أربعة أسباب تشرح لك "لماذا"

مستقبل العلاقات الروسية الامريكية .. من حلم التقارب الى واقع الإبتعاد

سلطات آل سعود تعتقل كاتبا فضح الفساد بالديوان الملكي

أسباب ودلالات تآكل الروح القتالية للجيش الإسرائيلي

ترامب لكيم جونغ:" زريّ النووي أكبر من زرك"

السعودیة .. حينما تغرق قي مأزق صنعته بنفسها

واشنطن تقيم "حفلاً خاصاً" للدول التي صوتت معها حول قرار القدس

موسكو تسخر من دعوة واشنطن لاجتماعات خاصة بشأن أحداث إيران

من هي الدول التي هدد ترامب بقطع المساعدات الامريكية عنها

النرويج توقف تصدير أسلحتها للإمارات على خلفية جرائمها في اليمن

إدانة لقرار الليكود وتصويت الكنيست على قانون القدس

بالصور..الايرانيون ينتفضون بوجه الفتنة وأعمال الشغب

لماذا تكالب الإعلام الغربي على تضخيم أحداث ايران؟!

غلوبال ريسيرش: امريكا واسرائيل ممتعضتان من نجاح ايران وتسعيان لترويج ثورة ملونة؟

وسط تململ شعبي؛ صراع النفوذ بين "حكومات" المسلحين في ادلب يستعر

كيف تسعى الامارات لبناء أكبر قواعدها العسكرية في اليمن؟

"داعش"؛ يلفظ أنفاسه الأخيرة ويستميت من أجل الحصول على مناطق جديدة + صور

الأردن وصراع التوازن بين رمزية القدس واهمية الاقتصاد

محور المقاومة في 2017: تقييم للأداء ووقوف عند أهم الإنجازات

ترامب يحاول سرقة الانتصار على داعش وينسبه الى نفسه

هذه هي رسائل حزب الله للاحتلال الاسرائيلي بعد مؤامرة القدس

أسباب الإصرار الامريكي على استمرار بقاء "داعش"

وفد مصري من دمشق: ما يجري في سوريا مؤامرة مدبرة من الغرب والصهاينة وقوى الرجعية العربية

كيف علّقت الصحافة الأمريكية على تدخل "ترامب" ودعمه للاحتجاجات الإيرانية؟

السعودية تفرج عن رجل أعمال مشهور لهذا السبب

التظاهرات والاحتجاجات بين إيران والسعوديّة

مقتل علي عبد الله صالح: لا تصفية بل اشتباك مع اللجان الشعبية

قدرات ايران السايبرية تقلق "اسرائيل" وتجبرها على الاعتراف بالعجز عن المواجهة

آية الله خامنئي: اعلان واشنطن بخصوص القدس المحتلة ناتج عن عجزها وفشلها

جامعة الدول العربية تستجدي مجلس الأمن لإنقاذ القدس

وسط تململ شعبي؛ صراع النفوذ بين "حكومات" المسلحين في ادلب يستعر

مصادر فرنسية: الإمارات وراء مقتل علي عبد الله صالح

بعد توقف دام نحو 5 سنوات، اعادة فتح معبر جوسيه بين سوريا ولبنان

أصوات فلسطينية رافضة لنقل السفارة الامريكية الى القدس واجماع على المواجهة

وزير الاستخبارات الاسرائيلي: السعودية ستواصل تحالفها مع اسرائيل رغم قرار ترامب بخصوص القدس

القوات اليمنية تدك قصر اليمامة بالرياض وسط تصاعد اعمدة الدخان

مجازر جديدة في اليمن في ظل صمت دولي رهيب

القنبلة الموقوتة يفجرها ترامب وحرق صوره في يوم غضب بفلسطين

بن سلمان دعم ضغوط واشنطن على عباس للتخلي عن القدس

وزير الدفاع الأمريكي السابق: قرار ترامب بشأن القدس غير حكيم

الخطوة مقدمة لتنفيذ صفقة القرن.. وترمب أطلق رصاصة الرحمة على حل الدولتين

بالصور..مظاهرات حاشدة في العالم الاسلامي نصرة للقدس وتنديداً بقرار ترامب

كشف أوراق اللعب، الصحف العالمية تقر وتعترف بالتخطيط لأحداث ايران، عن طريق شبكة جاسوسية مدربة

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

أردوغان يطمئن روحاني: نحرص على استقرار إيران

الأربعاء 15 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
أردوغان يطمئن روحاني: نحرص على استقرار إيران

مواضيع ذات صلة

الرئيس روحاني:الحكومة والشعب يد واحدة لحل المشاكل

روحاني: الشعب الإيراني لديه الحق في التظاهر والانتقاد دون الخروج عن الإطار القانوني

في سلسلة من البرقيات... روحاني يهنئ قادة الدول بمناسبة ذكرى مولد المسيح

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء،  خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني حسن روحاني، أن بلاده تولي أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار والسلم المجتمعي في إيران.

ويأتي موقف اردوغان هذا بعد وقوع أعمال شغب في ايران تم تدبيرها من الخارج لاسيما السعودية وأمريكا واسرائيل بهدف زعزعة الأمن في ايران.

وأفادت مصادر في مكتب الرئاسة التركية، أن أردوغان قال إن روحاني اتخذ موقفا ملائما بقوله إنه يجب ألا ينتهك المتظاهرون القانون أثناء ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي.

في حين أعرب الرئيس روحاني عن أمله في أن تنتهي الاحتجاجات في بلاده خلال أيام قليلة، بحسب المصادر ذاتها.

ويوم أمس الثلاثاء دعت الخارجية التركية في بيان لها إلى تغليب الحكمة للحيلولة دون تصاعد الأحداث في إيران، وتجنب التدخلات الخارجية المحرضة التي من شأنها مفاقمة الأوضاع، معربة في الوقت نفسه عن قلقها من الأنباء التي أفادت بسقوط قتلى وتضرر مبان عامة في الاحتجاجات.

وجاء في بيان الوزارة التركية: نؤمن بضرورة تجنب العنف وعدم الإنجرار وراء الاستفزازات، مع الأخذ بعين الاعتبار تصريحات الرئيس حسن روحاني في هذا الإطار، التي أقر فيها بحق الشعب في التظاهر السلمي، لكن دون انتهاك القوانين والإضرار بالممتلكات العامة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اردوغان استقرار ايران اتصال

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

إجراءات أمنية مشددة في أوروبا تزامنا من بدء العام الجديد
آلالف الفلسسطينيون يتظاهرون ضدّ ترامب
استمرار التظاهرات عبر العالم للدفاع عن فلسطين
تطهير شرق دمشق من رجس الارهابين
إجراءات أمنية مشددة في أوروبا تزامنا من بدء العام الجديد

إجراءات أمنية مشددة في أوروبا تزامنا من بدء العام الجديد

تظاهرات ضد ترامب أمام مقرّ اقامته في نيويورك
تظاهرات في البحرين اعتراضاً على صدور أحكام الإعدام بحق 6 مواطنين
استمرار احتجاجات الشباب الفلسطينيين ضد قرار ترامب في قطاع غزة
مظاهرات فى واشنطن ضد قرار نقل سفارة أمريكا فى إسرائيل للقدس