موسكو تسخر من دعوة واشنطن لاجتماعات خاصة بشأن أحداث إيران

الوقت- سخرت اليوم الاربعاء الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من دعوة أمريكا لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان حول أحداث إيران، وذكرّت بعمليات قمع الاحتجاجات داخل أمريكا نفسها.

وأمس الثلاثاء كانت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قد أعلنت للصحفيين، بأن الولايات المتحدة تدعو لعقد جلسات طارئة لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع في إيران خلال الأيام القليلة القادمة.

وسخرت زاخاروفا من دعوة هايلي على حسابها في فيسبوك تقول: ليس هناك شك في أن الوفد الأمريكي لديه شيء ما يقوله للعالم، على سبيل المثال، يمكن لنيكي هايلي تبادل الخبرات الأمريكية حول قمع وتفريق أعمال الاحتجاج، وأن تشرح بالتفصيل كيف، مثلا، قمعت بلادها حركة احتلوا وول ستريت وكيف قامت باعتقالات جماعية للمشاركين فيها، أو كيف نفذت عملية تطهير"فيرغسون".

ومنذ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي شهدت بعض المدن في إيران، ومن بينها طهران ومشهد وأصفهان وراشت، أعمال شغب محدودة. وقال الرئيس الايراني حسن روحاني إنها ناجمة عن مشاكل داخلية في البلد، فضلا عن التحريض من بلدان أخرى.