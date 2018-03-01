ترامب لكيم جونغ:" زريّ النووي أكبر من زرك"

الوقت- رد الرئيس الامريكي دونالد ترامب على تهديدات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ، مؤكداً ان لديه زرا نوويا "أكبر وأقوى" من زر كيم جونغ.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر ان "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون قال لتوه ان الزر النووي موجود على مكتبه دوما، هلا يبلغه أحد في نظامه المتهالك والمتضور جوعا بأنني انا ايضا لدي زر نووي، ولكنه اكبر وأقوى من زره، وبأن زري يعمل!".

وكان الزعيم الكوري الشمالي وجّه في رسالته لمناسبة العام الجديد تحذيرا الى واشنطن من ان الزر النووي موجود دوما على مكتبه، واعتمد بالمقابل لهجة تصالحية مع سيول.

وقال الزعيم الكوري الشمالي ان بلاده "قادرة على مواجهة أي تهديد نووي من الولايات المتحدة، وهي تملك قوة ردع قادرة على منع الولايات المتحدة من اللعب بالنار"، مضيفا "الزر النووي موجود دائما على مكتبي. على الولايات المتحدة ان تدرك ان هذا ليس ابتزازا، بل هو الواقع".