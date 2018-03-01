ترامب لكيم جونغ:" زريّ النووي أكبر من زرك"

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 15 ربيع الثاني 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

التظاهرات والاحتجاجات بين إيران والسعوديّة

التظاهرات والاحتجاجات بين إيران والسعوديّة الوقت- شهدت العديد من المدن الإيرانية مظاهرات سلمية احتجاجا على الغلاء المرتقب في ميزانية العام الجديدة 1397 (يبدأ في 21 مارس/آذار2018) والتي قدّمها الرئيس حسن روحاني إلى مجلس الشوري الإسلامي للمناقشة

"مأمون أبو عامر" للوقت : بناء ال300 ألف وحدة استيطانية هو أولى الاجراءات العملية لتطبيق قرار ترامب الوقت- أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي "يؤاف غالانت" یوم الأحد، أن الحكومة تعتزم بناء 300 ألف وحدة سكنية جديدة في مدينة القدس المحتلة. للوقوف على أبعاد هذه الخطوة ودلالاتها أجرى موقع الوقت مقابلة صحفية مع الخبير في الشؤون الاسرائيلية الدکتور مأمون أبو عامر من غزة، جاء في تفاصيله:

ماهي التحالفات الجديدة التي قد تتبلور بداية العام الجديد في المنطقة؟! الوقت- التحركات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة تنذر بموجة تحالفات جديدة قد تأخذ معالمها الكاملة مع بداية العام الجديد لكونها لاتزال حاليا في مرحلة المخاض ولا أحد يعلم إن كانت ولادته...

محاولات حثيثة لتمرير انقلاب سياسي في اليمن الوقت- أكد الدكتور سعد الله زارعي أن السعودية ستضطر في نهاية المطاف للقبول بالحلول السياسية للخروج من ورطتها في اليمن بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها من خلال العدوان العسكري الواسع على هذا البلد...

العميد جابر لـ"الوقت": "نحن اليوم على مفترق خطير جدا، وترامب لن يستطيع نقل السفارة للقدس" الوقت- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بغالبية كبيرة قرارا يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأيدت 128 دولة مشروع القرار، مقابل اعتراض 9 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت. في وقت توجّه رئيس السلطة الفلسطينية إلى الرياض في زيارة وصفت بالطارئة...

أخبار

موسكو تسخر من دعوة واشنطن لاجتماعات خاصة بشأن أحداث إيران

موسكو تسخر من دعوة واشنطن لاجتماعات خاصة بشأن أحداث إيران

الوقت- سخرت اليوم الاربعاء الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من دعوة أمريكا..

سلطات آل سعود تعتقل كاتبا فضح الفساد بالديوان الملكي الوقت- اعتقلت السلطات السعودية الكاتب الصحفي "صالح الشيحي" بعد أيام من تصريحات..

النرويج توقف تصدير أسلحتها للإمارات على خلفية جرائمها في اليمن الوقت- قرّرت النرويج رسميا اليوم الأربعاء، وقف تصدير وبيع الأسلحة إلى الإمارات..

بالصور..الايرانيون ينتفضون بوجه الفتنة وأعمال الشغب بالصور..مسيرات حاشدة في المدن الايرانية ضد الفتنة وأعمال الشغب

السعودية تطرد أكثر من 94 ألف عامل أجنبي خلال 3 أشهر السعودية تطرد أكثر من 94 ألف عامل أجنبي خلال 3 أشهر

السلطة الفلسطينية ترد على ابتزاز ترامب وتهديداته بقطع المساعدات السلطة الفلسطينية ترد على ابتزاز ترامب وتهديداته بقطع المساعدات

ترامب لكيم جونغ:" زريّ النووي أكبر من زرك" ترامب لكيم جونغ: لديّ زر نووي أكبر وأقوى

واشنطن تقيم "حفلاً خاصاً" للدول التي صوتت معها حول قرار القدس واشنطن تقيم "حفلاً خاصاً" للدول التي صوتت معها حول قرار القدس

الهند تلغي صفقة أسلحة ضخمة مع الكيان الاسرائيلي الهند تلغي صفقة أسلحة ضخمة مع الكيان الاسرائيلي

ترامب يضع شرطاً على الفلطسينيين لتمويل برامج "الأونروا" ترامب يضع شرطاً على الفلطسينيين لتمويل برامج "الأونروا"

الرئيس الفرنسي يشيد بدور فيلق القدس في التصدي للارهاب الرئيس الفرنسي يشيد بدور فيلق القدس في التصدي للارهاب

كردستان تعلن رسميا ترحيبها بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم كردستان تعلن رسميا ترحيبها بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم

سوريا وتركيا تدينان التدخلات الخارجية في إيران سوريا وتركيا تدينان التدخلات الخارجية في إيران

آية الله خامنئي: العدو ينتظر الفرصة دائما لاستهداف الشعب الايراني آية الله خامنئي: العدو ينتظر الفرصة دائما لاستهداف الشعب الايراني

اللجان الشعبية تستهدف ميليشيات هادي بالصواريخ الوقت- استهدفت اللجان الشعبية اليمنية اليوم الثلاثاء، مواقع لميليشيات الرئيس..

الاحتلال يشنّ غارات على قطاع غزة الوقت- شنّت طائرة صهيونية، صباح الثلاثاء، غارات على مواقع لحركة حماس في غزة..

إيران تعيد فتح معبر برويزخان مع كردستان العراق الوقت- كشف مسؤول في جمارك إقليم كوردستان العراق اليوم الثلاثاء..

لهذا السبب يزحف الأتراك نحو البحر الأحمر الوقت- يتساءل العديدون عن سبب زيارة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" للسودان..

المقاومة اليمنية تقضي على ثلاثة جنود سعوديين في جازان الوقت- تمكّنت القوات اليمنية واللجان الشعبية من القضاء على ثلاثة جنود للعدوان السعودي..

تعرّف على قرارات بغداد لإنهاء الأزمة مع كردستان العراق الوقت- كشف "إحسان الشمري" مستشار رئيس الوزراء العراقي، عن مجموعة من القرارات..

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

كردستان تعلن رسميا ترحيبها بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم

ترامب يضع شرطاً على الفلطسينيين لتمويل برامج "الأونروا"

بيان هام صادر عن وزارة الامن الايرانية حول الأحداث الاخيرة

النرويج توقف تصدير أسلحتها للإمارات على خلفية جرائمها في اليمن

لماذا تكالب الإعلام الغربي على تضخيم أحداث ايران؟!

ناسا تنشر صور المريخ الشتوية

سلطات آل سعود تعتقل كاتبا فضح الفساد بالديوان الملكي

أسباب ودلالات تآكل الروح القتالية للجيش الإسرائيلي

الدکتور ابو السبح للوقت: قرار ضم المستوطنات جاء بعد التخاذل العربي وبغية كسر البندقية وشعبنا سيدوس بقدمه على الليكود وقراراته

السعودیة .. حينما تغرق قي مأزق صنعته بنفسها

مستقبل العلاقات الروسية الامريكية .. من حلم التقارب الى واقع الإبتعاد

آخر مستجدات الميركاتو الشتوي

واشنطن تقيم "حفلاً خاصاً" للدول التي صوتت معها حول قرار القدس

إدانة لقرار الليكود وتصويت الكنيست على قانون القدس

أكراد سوريا بين موسكو وواشنطن: السيناريوهات المحتملة

مقتل علي عبد الله صالح: لا تصفية بل اشتباك مع اللجان الشعبية

كشف أوراق اللعب، الصحف العالمية تقر وتعترف بالتخطيط لأحداث ايران، عن طريق شبكة جاسوسية مدربة

وسط تململ شعبي؛ صراع النفوذ بين "حكومات" المسلحين في ادلب يستعر

قدرات ايران السايبرية تقلق "اسرائيل" وتجبرها على الاعتراف بالعجز عن المواجهة

“الوقت" ينشر توقعات مركز "ستراتفور" لعام 2018 (تفاصيل+ خرائط)

محور المقاومة في 2017: تقييم للأداء ووقوف عند أهم الإنجازات

غلوبال ريسيرش تكشف تفاصيل إطلاق امريكا حرب أخرى في سوريا باستغلال العنصري الكردي

المشروع الاسرائيلي في غوطة دمشق الغربية يتدحرج على سفوح جبل الشيخ

أنصار الله في اليمن: الشراكة والتحالفات..

هل تنجح السعودية في عسكرة فلسطينيي لبنان لصالحها؟!

غلوبال ريسيرش: امريكا واسرائيل ممتعضتان من نجاح ايران وتسعيان لترويج ثورة ملونة؟

موقع امريكي: مئات المدنيين قتلوا وجرحوا جراء الغارات السعودية – الامريكية في اليمن

ماذا يفعل قادة عسكريون من سوريا والعراق في جنوب لبنان؟!

فص ملح وذاب.. تساؤلات حول اختفاء السبهان فهل هو ضائع أم ضيعان؟

الكشف عن مخطط للانقلاب على ملك الأردن برعاية سعودية - إماراتية

الصحافة العالمية لترامب: يا عديم الفهم ويا مجنون لقد أشعلت الشرق الاوسط بخطابك عن القدس عاصمة فلسطين

جامعة الدول العربية تستجدي مجلس الأمن لإنقاذ القدس

القنبلة الموقوتة يفجرها ترامب وحرق صوره في يوم غضب بفلسطين

خلاف جديد بين دبي وأبو ظبي وبن راشد: بلغ السيل الزبى

بعد توقف دام نحو 5 سنوات، اعادة فتح معبر جوسيه بين سوريا ولبنان

الولايات المتحدة تتطلع إلى إنشاء قاعدة بديلة لقاعدة "العديد" الجوية..ابرز الأهداف والتحديات

القدس تُسقط أوراق التوت عن الجميع

القوات اليمنية تدك قصر اليمامة بالرياض وسط تصاعد اعمدة الدخان

كشف أوراق اللعب، الصحف العالمية تقر وتعترف بالتخطيط لأحداث ايران، عن طريق شبكة جاسوسية مدربة

الصدر يدعو السعودية الى توجيه "تحالفها الاسلامي" الى تحرير القدس فورا

وزير الدفاع الأمريكي السابق: قرار ترامب بشأن القدس غير حكيم

موقف ترامب من القدس المحتلة، يؤجج مشاعر المسلمين حول العالم وسط تنديد دولي واسع

آية الله خامنئي: اعلان واشنطن بخصوص القدس المحتلة ناتج عن عجزها وفشلها

طفح الكيل؛ السعودية تسقط في عيون الشارع العربي

أصوات فلسطينية رافضة لنقل السفارة الامريكية الى القدس واجماع على المواجهة

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

ترامب لكيم جونغ:" زريّ النووي أكبر من زرك"

الأربعاء 15 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
ترامب لكيم جونغ:" زريّ النووي أكبر من زرك"

مواضيع ذات صلة

زعيم كوريا الشمالية يتوعّد ترامب: الزر النووي جاهز على مكتبي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- رد الرئيس الامريكي دونالد ترامب على تهديدات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ، مؤكداً ان لديه زرا نوويا "أكبر وأقوى" من زر كيم جونغ.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر ان "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون قال لتوه ان الزر النووي موجود على مكتبه دوما، هلا يبلغه أحد في نظامه المتهالك والمتضور جوعا بأنني انا ايضا لدي زر نووي، ولكنه اكبر وأقوى من زره، وبأن زري يعمل!".

وكان الزعيم الكوري الشمالي وجّه في رسالته لمناسبة العام الجديد تحذيرا الى واشنطن من ان الزر النووي موجود دوما على مكتبه، واعتمد بالمقابل لهجة تصالحية مع سيول.

وقال الزعيم الكوري الشمالي ان بلاده "قادرة على مواجهة أي تهديد نووي من الولايات المتحدة، وهي تملك قوة ردع قادرة على منع الولايات المتحدة من اللعب بالنار"، مضيفا "الزر النووي موجود دائما على مكتبي. على الولايات المتحدة ان تدرك ان هذا ليس ابتزازا، بل هو الواقع".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ترامب كيم جونغ

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

إجراءات أمنية مشددة في أوروبا تزامنا من بدء العام الجديد
آلالف الفلسسطينيون يتظاهرون ضدّ ترامب
استمرار التظاهرات عبر العالم للدفاع عن فلسطين
تطهير شرق دمشق من رجس الارهابين
إجراءات أمنية مشددة في أوروبا تزامنا من بدء العام الجديد

إجراءات أمنية مشددة في أوروبا تزامنا من بدء العام الجديد

تظاهرات ضد ترامب أمام مقرّ اقامته في نيويورك
تظاهرات في البحرين اعتراضاً على صدور أحكام الإعدام بحق 6 مواطنين
استمرار احتجاجات الشباب الفلسطينيين ضد قرار ترامب في قطاع غزة
مظاهرات فى واشنطن ضد قرار نقل سفارة أمريكا فى إسرائيل للقدس