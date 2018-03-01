آخر مستجدات الميركاتو الشتوي

الوقت- مع توقف الدوريات الكبرى في فترة الأعياد بدأت الانتقالات الشتوية وبدأت معها مساعي الأندية لترميم صفوفها وجلب احتياجاتها من اللاعبين بهدف سد الثغرات التي ظهرات خلال فترة الذهاب. وفي هذا الاطار نستعرض لكم آخر مستجدات هذا الميركاتو الشتوي:

نشرت وسائل إعلام انجليزي خبر إعلان ليستر سيتي عن تعاقده مع ادرين سيلفا لاعب نادي سبورتينج لشبونة مقابل 22 مليون جنيه استرليني. وفي الدوري نفسه هناك أخبار عن إهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع جورجينيو نجم وسط نابولي ولوكاس مورا نجم هجوم باريس سان جيرمان.

هذا ويبدو أن توتنهام يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر مانشستر يونايتد لوكا شو وجناح بوردو مالكوم وروس باركلي نجم وسط إيفرتون.

فيما أعلن الأرسنال عن عدم رغبته بالتعاقد مع ديفيد لويز نجم دفاع تشيلسي في الوقت الذي يحاول فيه تجديد عقود ألكسيس سانشي ومسعود أوزيل. في حين يسعى تشيلسي إلى التعاقد مع أرتورو فيدال نجم وسط بايرن ميونيخ.

نادي مانشستر سيتي يريد التعاقد مع الجزائري فوزي غولام لاعب نادي نابولي الايطالي مقابل 53 مليون جنيه استرليني

ساوثهامبتون يريد التعاقد مع لاعب نادي ارسنال ثيو والكوت على سبيل الاعاره.

برايتون ينافس ستوك سيتي وويستهام من أجل التعاقد مع ديمبلي نجم هجو سيلتيك.

فيما اعلن فيكتور فالديز حارس برشلونة ومنتخب اسبانيا السابق إعتزاله كرة القدم نهائياً.

نابولي يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر بنفيكا جريمالدو مقابل 30 مليون يورو .

لوتشيانو فيتو نجم هجوم أتلتيكو مدريد في حيرة بين سبورتينج لشبونة وفالنسيا

مونتيلا يقنع نزونزي بالبقاء مع إشبيلية .

مانشستر يونايتد مهتم بشدة في التعاقد مع توني كروس نجم ريال مدريد، فيما يرغب الريال بضم حارس أتلتيك بلباو كيبا، كما ذكرت بعض التقارير عرض الريال لـ 120 مليون جنيه استرليني كعرض مبدئي من اجل اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي تشيلسي.

اليوفنتوس يتعشم بإنهاء التفاصيل المالية بإيمري شان نجم وسط ليفربول .

باريس سان جيرمان موافق علي بيه جيوديس نهائيا لفالنسيا في حال دفع 35 مليون يورو .

بوفون ينصح دوناروما بالإنتقال لليوفنتوس

باكومبو هداف فياريال قريب من الرحيل للدوري الصيني مقابل 40 مليون يورو .

إشبيلية يخطط للتعاقد مع ديلوفيو وأليكس فيدال ثنائي برشلونة

شنايدر نجم نيس الفرنسي قريب من الرحيل للوس انجلوس جالاكسي الأمريكي.

الميلان يريد التعاقد مع موسي ديمبلي نجم وسط توتنهام.

هاينكس مدرب بايرن ميونيخ أعلن عدم حسم صفقة جورتزيكا حتى الآن.

برشلونة يضغط بوقة لتعديل عقد أومتيتي ورفع الشرط الجزائي.

مانشستر يونايتد يعاود إهتمامه بأنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد

خيتافي قريب من التعاقد مع كروتشياك نجم باريس سان جيرمان المعار لويست بروميتش

صفقة إنتقال توسون نجم هجوم بيشكتاش لصالح إيفرتون مهددة بالفشل

الأرسنال وإيفرتون يتنافسان بقوة للتعاقد مع أندريا سيلفا نجم الميلان