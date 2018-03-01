آخر مستجدات الميركاتو الشتوي

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  الأربعاء 15 ربيع الثاني 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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التظاهرات والاحتجاجات بين إيران والسعوديّة

التظاهرات والاحتجاجات بين إيران والسعوديّة الوقت- شهدت العديد من المدن الإيرانية مظاهرات سلمية احتجاجا على الغلاء المرتقب في ميزانية العام الجديدة 1397 (يبدأ في 21 مارس/آذار2018) والتي قدّمها الرئيس حسن روحاني إلى مجلس الشوري الإسلامي للمناقشة

"مأمون أبو عامر" للوقت : بناء ال300 ألف وحدة استيطانية هو أولى الاجراءات العملية لتطبيق قرار ترامب الوقت- أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي "يؤاف غالانت" یوم الأحد، أن الحكومة تعتزم بناء 300 ألف وحدة سكنية جديدة في مدينة القدس المحتلة. للوقوف على أبعاد هذه الخطوة ودلالاتها أجرى موقع الوقت مقابلة صحفية مع الخبير في الشؤون الاسرائيلية الدکتور مأمون أبو عامر من غزة، جاء في تفاصيله:

ماهي التحالفات الجديدة التي قد تتبلور بداية العام الجديد في المنطقة؟! الوقت- التحركات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة تنذر بموجة تحالفات جديدة قد تأخذ معالمها الكاملة مع بداية العام الجديد لكونها لاتزال حاليا في مرحلة المخاض ولا أحد يعلم إن كانت ولادته...

محاولات حثيثة لتمرير انقلاب سياسي في اليمن الوقت- أكد الدكتور سعد الله زارعي أن السعودية ستضطر في نهاية المطاف للقبول بالحلول السياسية للخروج من ورطتها في اليمن بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها من خلال العدوان العسكري الواسع على هذا البلد...

العميد جابر لـ"الوقت": "نحن اليوم على مفترق خطير جدا، وترامب لن يستطيع نقل السفارة للقدس" الوقت- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بغالبية كبيرة قرارا يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأيدت 128 دولة مشروع القرار، مقابل اعتراض 9 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت. في وقت توجّه رئيس السلطة الفلسطينية إلى الرياض في زيارة وصفت بالطارئة...

أخبار

كردستان تعلن رسميا ترحيبها بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم

كردستان تعلن رسميا ترحيبها بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم

كردستان تعلن رسميا ترحيبها بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم

سوريا وتركيا تدينان التدخلات الخارجية في إيران سوريا وتركيا تدينان التدخلات الخارجية في إيران

آية الله خامنئي: العدو ينتظر الفرصة دائما لاستهداف الشعب الايراني آية الله خامنئي: العدو ينتظر الفرصة دائما لاستهداف الشعب الايراني

اللجان الشعبية تستهدف ميليشيات هادي بالصواريخ الوقت- استهدفت اللجان الشعبية اليمنية اليوم الثلاثاء، مواقع لميليشيات الرئيس..

الاحتلال يشنّ غارات على قطاع غزة الوقت- شنّت طائرة صهيونية، صباح الثلاثاء، غارات على مواقع لحركة حماس في غزة..

إيران تعيد فتح معبر برويزخان مع كردستان العراق الوقت- كشف مسؤول في جمارك إقليم كوردستان العراق اليوم الثلاثاء..

لهذا السبب يزحف الأتراك نحو البحر الأحمر الوقت- يتساءل العديدون عن سبب زيارة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" للسودان..

المقاومة اليمنية تقضي على ثلاثة جنود سعوديين في جازان الوقت- تمكّنت القوات اليمنية واللجان الشعبية من القضاء على ثلاثة جنود للعدوان السعودي..

تعرّف على قرارات بغداد لإنهاء الأزمة مع كردستان العراق الوقت- كشف "إحسان الشمري" مستشار رئيس الوزراء العراقي، عن مجموعة من القرارات..

بيان هام صادر عن وزارة الامن الايرانية حول الأحداث الاخيرة بيان هام صادر عن وزارة الامن الايرانية حول الأحداث الاخيرة

القوات المسلحة الايرانية: أمريكا تسعى لاثارة فتنة جديدة في البلاد القوات المسلحة الايرانية: أمريكا تسعى لاثارة فتنة جديدة في البلاد

روسيا: أي تدخل في الشؤون الإيرانية مرفوض روسيا: أي تدخل في الشؤون الإيرانية مرفوض

مصر تعلن حصيلة عملها في مجال مكافحة الإرهاب خلال عام 2017 مصر تعلن حصيلة عملها في مجال مكافحة الإرهاب خلال عام 2017

الأسد يعين وزيراً جديداً للدفاع ويغير عدد من الوزراء الأسد يعين وزيراً جديداً للدفاع ويغير عدد من الوزراء

عباس بعد قرار "الليكود": الكيان يسعى لفرض مشروع إسرائيل الكبرى عباس بعد قرار "الليكود": الكيان يسعى لفرض مشروع إسرائيل الكبرى

بالصورة... القوات اليمنية تكشف غواصة تجسس سعودية بالصورة... القوات اليمنية تكشف غواصة تجسس سعودية

غلوبال ريسيرش: امريكا واسرائيل ممتعضتان من نجاح ايران وتسعيان لترويج ثورة ملونة؟ غلوبال ريسيرش: امريكا واسرائيل ممتعظتان من نجاح ايران وتسعيان لترويج ثورة ملونة؟

الرئيس روحاني:الحكومة والشعب يد واحدة لحل المشاكل الرئيس روحاني:الحكومة والشعب يد واحدة لحل المشاكل

غارات سعودية تدفن مدنيين تحت أنقاض منازلهم في اليمن الوقت- سقط عدد من المواطنين اليمنيين شهداء وجرحى في حجة والحديدة ومأرب إثر غارات العدوان..

الدستور الإيراني يصادق على قانون "القدس عاصمة أبدية لفلسطين" الوقت- بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي..

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یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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رياضة

آخر مستجدات الميركاتو الشتوي

الأربعاء 15 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
آخر مستجدات الميركاتو الشتوي
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الوقت- مع توقف الدوريات الكبرى في فترة الأعياد بدأت الانتقالات الشتوية وبدأت معها مساعي الأندية لترميم صفوفها وجلب احتياجاتها من اللاعبين بهدف سد الثغرات التي ظهرات خلال فترة الذهاب. وفي هذا الاطار نستعرض لكم آخر مستجدات هذا الميركاتو الشتوي:

نشرت وسائل إعلام انجليزي خبر إعلان ليستر سيتي عن تعاقده مع ادرين سيلفا لاعب نادي سبورتينج لشبونة مقابل 22 مليون جنيه استرليني. وفي الدوري نفسه هناك أخبار عن إهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع جورجينيو نجم وسط نابولي ولوكاس مورا نجم هجوم باريس سان جيرمان.

هذا ويبدو أن توتنهام يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر مانشستر يونايتد لوكا شو وجناح بوردو مالكوم وروس باركلي نجم وسط إيفرتون.

فيما أعلن الأرسنال عن عدم رغبته بالتعاقد مع ديفيد لويز نجم دفاع تشيلسي في الوقت الذي يحاول فيه تجديد عقود ألكسيس سانشي ومسعود أوزيل. في حين يسعى تشيلسي إلى التعاقد مع أرتورو فيدال نجم وسط بايرن ميونيخ.

نادي مانشستر سيتي يريد التعاقد مع الجزائري فوزي غولام لاعب نادي نابولي الايطالي مقابل 53 مليون جنيه استرليني

ساوثهامبتون يريد التعاقد مع لاعب نادي ارسنال ثيو والكوت على سبيل الاعاره.

برايتون ينافس ستوك سيتي وويستهام من أجل التعاقد مع ديمبلي نجم هجو سيلتيك.

فيما اعلن فيكتور فالديز حارس برشلونة ومنتخب اسبانيا السابق إعتزاله كرة القدم نهائياً.

نابولي يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر بنفيكا جريمالدو مقابل 30 مليون يورو .

لوتشيانو فيتو نجم هجوم أتلتيكو مدريد في حيرة بين سبورتينج لشبونة وفالنسيا

مونتيلا يقنع نزونزي بالبقاء مع إشبيلية .

مانشستر يونايتد مهتم بشدة في التعاقد مع توني كروس نجم ريال مدريد، فيما يرغب الريال بضم حارس أتلتيك بلباو كيبا، كما ذكرت بعض التقارير عرض الريال لـ 120 مليون جنيه استرليني كعرض مبدئي من اجل اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لاعب نادي تشيلسي.

اليوفنتوس يتعشم بإنهاء التفاصيل المالية بإيمري شان نجم وسط ليفربول .

باريس سان جيرمان موافق علي بيه جيوديس نهائيا لفالنسيا في حال دفع 35 مليون يورو .

بوفون ينصح دوناروما بالإنتقال لليوفنتوس

باكومبو هداف فياريال قريب من الرحيل للدوري الصيني مقابل 40 مليون يورو .

إشبيلية يخطط للتعاقد مع ديلوفيو وأليكس فيدال ثنائي برشلونة

شنايدر نجم نيس الفرنسي قريب من الرحيل للوس انجلوس جالاكسي الأمريكي.

الميلان يريد التعاقد مع موسي ديمبلي نجم وسط توتنهام.

هاينكس مدرب بايرن ميونيخ أعلن عدم حسم صفقة جورتزيكا حتى الآن.

برشلونة يضغط بوقة لتعديل عقد أومتيتي ورفع الشرط الجزائي.

مانشستر يونايتد يعاود إهتمامه بأنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد

خيتافي قريب من التعاقد مع كروتشياك نجم باريس سان جيرمان المعار لويست بروميتش

صفقة إنتقال توسون نجم هجوم بيشكتاش لصالح إيفرتون مهددة بالفشل

الأرسنال وإيفرتون يتنافسان بقوة للتعاقد مع أندريا سيلفا نجم الميلان

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