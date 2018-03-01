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  الأربعاء 15 ربيع الثاني 1439
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علوم وتكنولوجيا

ناسا تنشر صور المريخ الشتوية

الأربعاء 15 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
ناسا تنشر صور المريخ الشتوية
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الوقت- التقت المسبار الفضائي  "Mars Reconnaissance Orbiter" صوراً فوتوغرافية مميزة جداً للمريخ أثناء فصل الشتاء.

ونشرت هذه الصور على موقع وكالة ناسا الصور الرسمي فلاقت الكثير من الاستحسان من قبل المتابعين. وتميزت صور هذا المسبار الذي يدور في مدار المريخ بألوانها الزاهية ومناظرها الخلابة.

وفي هذا الإطار تحدث أحد خبراء ناسا عن الموضوع معلقاً: "انخفاض درجة الحرارة يغير مظهر الكوكب حيث يتحول غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يضمه الغلاف الغازي إلى جليد جاف يغطي سطح المريخ ويشكل هناك زخارف غريبة. يبدأ الجليد بالتصدع ويتبخر بقدوم الربيع. ثم يغيّر المريخ مظهره مجددا. لكن درجة الحرارة في قطبه الجنوبي تبقى متدنية، لذلك يدوم الشتاء في تلك المنطقة طيلة السنة." 

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المريخ الشتاء على المريخ ناسا

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