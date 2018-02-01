مستقبل العلاقات الروسية الامريكية .. من حلم التقارب الى واقع الإبتعاد

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 15 ربيع الثاني 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

التظاهرات والاحتجاجات بين إيران والسعوديّة

التظاهرات والاحتجاجات بين إيران والسعوديّة الوقت- شهدت العديد من المدن الإيرانية مظاهرات سلمية احتجاجا على الغلاء المرتقب في ميزانية العام الجديدة 1397 (يبدأ في 21 مارس/آذار2018) والتي قدّمها الرئيس حسن روحاني إلى مجلس الشوري الإسلامي للمناقشة

"مأمون أبو عامر" للوقت : بناء ال300 ألف وحدة استيطانية هو أولى الاجراءات العملية لتطبيق قرار ترامب الوقت- أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي "يؤاف غالانت" یوم الأحد، أن الحكومة تعتزم بناء 300 ألف وحدة سكنية جديدة في مدينة القدس المحتلة. للوقوف على أبعاد هذه الخطوة ودلالاتها أجرى موقع الوقت مقابلة صحفية مع الخبير في الشؤون الاسرائيلية الدکتور مأمون أبو عامر من غزة، جاء في تفاصيله:

ماهي التحالفات الجديدة التي قد تتبلور بداية العام الجديد في المنطقة؟! الوقت- التحركات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة تنذر بموجة تحالفات جديدة قد تأخذ معالمها الكاملة مع بداية العام الجديد لكونها لاتزال حاليا في مرحلة المخاض ولا أحد يعلم إن كانت ولادته...

محاولات حثيثة لتمرير انقلاب سياسي في اليمن الوقت- أكد الدكتور سعد الله زارعي أن السعودية ستضطر في نهاية المطاف للقبول بالحلول السياسية للخروج من ورطتها في اليمن بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها من خلال العدوان العسكري الواسع على هذا البلد...

العميد جابر لـ"الوقت": "نحن اليوم على مفترق خطير جدا، وترامب لن يستطيع نقل السفارة للقدس" الوقت- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بغالبية كبيرة قرارا يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأيدت 128 دولة مشروع القرار، مقابل اعتراض 9 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت. في وقت توجّه رئيس السلطة الفلسطينية إلى الرياض في زيارة وصفت بالطارئة...

أخبار

ترامب لكيم جونغ: زريّ النووي أكبر زرك

ترامب لكيم جونغ: زريّ النووي أكبر زرك

ترامب لكيم جونغ: لديّ زر نووي أكبر وأقوى

واشنطن تقيم "حفلاً خاصاً" للدول التي صوتت معها حول قرار القدس واشنطن تقيم "حفلاً خاصاً" للدول التي صوتت معها حول قرار القدس

الهند تلغي صفقة أسلحة ضخمة مع الكيان الاسرائيلي الهند تلغي صفقة أسلحة ضخمة مع الكيان الاسرائيلي

ترامب يضع شرطاً على الفلطسينيين لتمويل برامج "الأونروا" ترامب يضع شرطاً على الفلطسينيين لتمويل برامج "الأونروا"

الرئيس الفرنسي يشيد بدور فيلق القدس في التصدي للارهاب الرئيس الفرنسي يشيد بدور فيلق القدس في التصدي للارهاب

كردستان تعلن رسميا ترحيبها بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم كردستان تعلن رسميا ترحيبها بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم

سوريا وتركيا تدينان التدخلات الخارجية في إيران سوريا وتركيا تدينان التدخلات الخارجية في إيران

آية الله خامنئي: العدو ينتظر الفرصة دائما لاستهداف الشعب الايراني آية الله خامنئي: العدو ينتظر الفرصة دائما لاستهداف الشعب الايراني

اللجان الشعبية تستهدف ميليشيات هادي بالصواريخ الوقت- استهدفت اللجان الشعبية اليمنية اليوم الثلاثاء، مواقع لميليشيات الرئيس..

الاحتلال يشنّ غارات على قطاع غزة الوقت- شنّت طائرة صهيونية، صباح الثلاثاء، غارات على مواقع لحركة حماس في غزة..

إيران تعيد فتح معبر برويزخان مع كردستان العراق الوقت- كشف مسؤول في جمارك إقليم كوردستان العراق اليوم الثلاثاء..

لهذا السبب يزحف الأتراك نحو البحر الأحمر الوقت- يتساءل العديدون عن سبب زيارة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" للسودان..

المقاومة اليمنية تقضي على ثلاثة جنود سعوديين في جازان الوقت- تمكّنت القوات اليمنية واللجان الشعبية من القضاء على ثلاثة جنود للعدوان السعودي..

تعرّف على قرارات بغداد لإنهاء الأزمة مع كردستان العراق الوقت- كشف "إحسان الشمري" مستشار رئيس الوزراء العراقي، عن مجموعة من القرارات..

بيان هام صادر عن وزارة الامن الايرانية حول الأحداث الاخيرة بيان هام صادر عن وزارة الامن الايرانية حول الأحداث الاخيرة

القوات المسلحة الايرانية: أمريكا تسعى لاثارة فتنة جديدة في البلاد القوات المسلحة الايرانية: أمريكا تسعى لاثارة فتنة جديدة في البلاد

روسيا: أي تدخل في الشؤون الإيرانية مرفوض روسيا: أي تدخل في الشؤون الإيرانية مرفوض

مصر تعلن حصيلة عملها في مجال مكافحة الإرهاب خلال عام 2017 مصر تعلن حصيلة عملها في مجال مكافحة الإرهاب خلال عام 2017

الأسد يعين وزيراً جديداً للدفاع ويغير عدد من الوزراء الأسد يعين وزيراً جديداً للدفاع ويغير عدد من الوزراء

عباس بعد قرار "الليكود": الكيان يسعى لفرض مشروع إسرائيل الكبرى عباس بعد قرار "الليكود": الكيان يسعى لفرض مشروع إسرائيل الكبرى

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

سوريا وتركيا تدينان التدخلات الخارجية في إيران

اللجان الشعبية تستهدف ميليشيات هادي بالصواريخ

إيران تعيد فتح معبر برويزخان مع كردستان العراق

ما هو الحل مع كوريا الشمالية بعد "زر" جونغ اون؟!

كردستان تعلن رسميا ترحيبها بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم

بلسان التهديد والوعيد.. ترامب يصبّ جام غضبه على باكستان بعد رفضها الرضوخ له

العجز التجاري التركي يرتفع بنسبة 37%

محتال يسجن لأكثر من 13 ألف سنة

الاحتلال يشنّ غارات على قطاع غزة

البنك المركزي يسدد أكثر من نصف ديون مصر

لهذا السبب يزحف الأتراك نحو البحر الأحمر

آية الله خامنئي: العدو ينتظر الفرصة دائما لاستهداف الشعب الايراني

الرئيس الفرنسي يشيد بدور فيلق القدس في التصدي للارهاب

الدکتور ابو السبح للوقت: قرار ضم المستوطنات جاء بعد التخاذل العربي وبغية كسر البندقية وشعبنا سيدوس بقدمه على الليكود وقراراته

الهند تلغي صفقة أسلحة ضخمة مع الكيان الاسرائيلي

كشف أوراق اللعب، الصحف العالمية تقر وتعترف بالتخطيط لأحداث ايران، عن طريق شبكة جاسوسية مدربة

وسط تململ شعبي؛ صراع النفوذ بين "حكومات" المسلحين في ادلب يستعر

مقتل علي عبد الله صالح: لا تصفية بل اشتباك مع اللجان الشعبية

غلوبال ريسيرش: امريكا واسرائيل ممتعضتان من نجاح ايران وتسعيان لترويج ثورة ملونة؟

“الوقت" ينشر توقعات مركز "ستراتفور" لعام 2018 (تفاصيل+ خرائط)

اعتقال أخطر منفذي مجزرة سبايكر شمالي بغداد

قدرات ايران السايبرية تقلق "اسرائيل" وتجبرها على الاعتراف بالعجز عن المواجهة

الأردن وصراع التوازن بين رمزية القدس واهمية الاقتصاد

كيف تسعى الامارات لبناء أكبر قواعدها العسكرية في اليمن؟

غلوبال ريسيرش تكشف تفاصيل إطلاق امريكا حرب أخرى في سوريا باستغلال العنصري الكردي

هل تنجح السعودية في عسكرة فلسطينيي لبنان لصالحها؟!

ترامب يحاول سرقة الانتصار على داعش وينسبه الى نفسه

آية الله خامنئي يدعو لمواجهة مخططات أعداء ايران

المشروع الاسرائيلي في غوطة دمشق الغربية يتدحرج على سفوح جبل الشيخ

أول عقاب أمريكيٍّ بحق الأمم المتحدة بسبب قرار القدس

القدس تُسقط أوراق التوت عن الجميع

خلاف جديد بين دبي وأبو ظبي وبن راشد: بلغ السيل الزبى

جامعة الدول العربية تستجدي مجلس الأمن لإنقاذ القدس

طفح الكيل؛ السعودية تسقط في عيون الشارع العربي

مصادر فرنسية: الإمارات وراء مقتل علي عبد الله صالح

ظريف: إنهاء كابوس حرب اليمن مسؤولية الجميع

مجازر جديدة في اليمن في ظل صمت دولي رهيب

آية الله خامنئي: اعلان واشنطن بخصوص القدس المحتلة ناتج عن عجزها وفشلها

لأول مرة.. وفد بحريني يزور إسرائيل للتطبيع بعد مؤامرة ترامب (صور)

تجدّد المواجهات رفضا لقرار ترامب واستشهاد فلسطينيين اثنين في غزة

الخزعلي يطلق مبادرة وطنية لحصر السلاح في العراق ووزير الداخلية يرحب

الخطوة مقدمة لتنفيذ صفقة القرن.. وترمب أطلق رصاصة الرحمة على حل الدولتين

موقف ترامب من القدس المحتلة، يؤجج مشاعر المسلمين حول العالم وسط تنديد دولي واسع

أردوغان: لا يمكن أن يترك مصير القدس منذ عام 1967 بيد دولة محتلة

الصحافة العالمية لترامب: يا عديم الفهم ويا مجنون لقد أشعلت الشرق الاوسط بخطابك عن القدس عاصمة فلسطين

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
مقالات

مستقبل العلاقات الروسية الامريكية .. من حلم التقارب الى واقع الإبتعاد

الأربعاء 15 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
مستقبل العلاقات الروسية الامريكية .. من حلم التقارب الى واقع الإبتعاد

مواضيع ذات صلة

في ظل صراع القوة وبسط النفوذ...روسيا تخطط بذكاء لإنشاء تحالفات دولية وإقليمية

اقتراب الاحتكاك الجوّي بين امريكا وروسيا فوق سوريا .. إليكم الأسباب

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لم تكن العلاقات الامريكية الروسية على هذه الدرجة من الفتور والتوتر منذ انهيار النظام الشيوعي في موسكو حتى الان، ورغم تزايد احتمال التقارب بين الدولتين بعد مجيء دونالد ترامب الى الحكم بسبب رغبة ترامب في تحسين العلاقات لكن في الحقيقة لم يتم اتخاذ اية خطوة ايجابية من هذا القبيل بل على العكس من ذلك ازداد الشرخ بين الجانبين و تصاعدت الخلافات بينهما.

وفي هذا السياق يمكن الاشارة الى البيان الذي اصدرته وزارة الخارجية الروسية قبيل زيارة وزير الخارجية الامريكي ركس تيلرسون الى موسكو في الرابع من ديسمبر حيث اعتبر البيان ان العلاقات الثنائية بين روسيا وامريكا هي في اسوأ اوضاعها الممكنة منذ انتهاء الحرب الباردة، ورغم ذلك قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارسال رسالة الى نظيره الامريكي دونالد ترامب بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد داعيا الى توسيع العلاقات بين موسكو وواشنطن.     

وقد قال بوتين في هذه الرسالة الموجهة الى ترامب "ان تعزيز الحوار البناء بين واشنطن وموسكو لدعم الاستقرار الاستراتيجي في العالم على وجه خصوص امر هام جدا" لكن السؤال المطروح الان هو هل ان مساعي و رغبات الرئيسين الروسي و الامريكي ستمهد لتحسين العلاقات بين البلدين؟ وهل يمكن رؤية آفاق ايجابية من التعاون وتقليص التوتر بين روسيا وامريكا خلال العام الجديد؟

لاشك ان امام بوتين وترامب طريق صعب حتى اذا افترضنا وجود رغبة حقيقية للتعاون على الصعيد الدولي لأن الحكومات الامريكية المتعاقبة بعد الحرب الباردة اتبعت سياسة الأحادية وفرض الهيمنية الامريكية على العالم بدرجات متفاوتة وذلك من اجل منع ظهور قوى متصاعدة تتحدى الامريكيين في العالم.  

وكانت روسيا من الدول التي تحدت وواجهت الامريكيين بعد مجيء بوتين الى الحكم ومن المعروف ان بوتين سعى جاهدا الى تحسين مكانة روسيا في العالم، وقد بعث الروس عدة رسائل واضحة الى الامريكيين حينما ردوا على نشر الدرع الصاروخية الامريكية بإشعال التنافس مع الامريكيين في قطب الشمال والاعلان عن بدء رحلات القاذفات الاستراتيجية الروسية وهذا كله يدل ان الروس يتبعون سياسة جديدة ازاء التطورات الدولية.

الخلافات الساخنة

الخلافات بين موسكو وواشنطن تشمل قضايا كثيرة جدا، الازمة في اوكرانيا والعقوبات الموجهة ضد روسيا (وخاصة قانون كاتسا الذي وقعه ترامب في أغسطس) والتهم الموجهة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الامريكية و التنافس في سوريا وسعي موسكو لايجاد موطئ قدم لها في الشرق الاوسط و الازمة النووية لكوريا الشماية واتهامات واشنطن لموسكو بأنها لاتراعي القرارات الدولية فيما يخص العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، ومحاولات واشنطن لتمدد حلف الناتو نحو الشرق، وسعي امريكا في تهديد المصالح الروسية في شرق اوروبا وآسيا الوسطى عبر طرق عديدة مثل تضخيم الخطر الروسي والتمهيد لتفشي داء الارهاب (وخاصة داعش) في آسيا الوسطى هي من أهم ساحات المواجهة والتنفاس والخلاف بين البلدين طوال السنين الماضية والتي بقيت من دون حلول حتى الان ولا يتوقع حلها على المدى المنظور حتى اذا توفرت الرغبة لدى الرئيسين الروسي و الامريكي لازالة هذه العراقيل.   

 الحرب الباردة الجديدة

ان ما تعيشه روسيا وامريكا ( حتى مع غياب التنافس الايديولوجي الذي كان سائدا بين البلدين في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية وحتى انهيار الاتحاد السوفيتي) يمكن تسميته بالحرب الباردة الجديدة وسبب ذلك هو السياسات الامريكية لاحداث تغيير في الموازنة الاستراتيجية الراهنة مع روسيا.

ان وثيقة استراتيجية الامن القومي لادارة ترامب تعتبر روسيا خطرا وتهديدا للأمن القومي الامريكي وليس منافسا ومن الطبيعي ان تكون السياسة الخارجية الامريكية مبنية على المواجهة المتزايدة مع موسكو.

وفي الحقيقة فإن سياسة ادارة ترامب مبنية على نظرة تنافسية وحرب باردة وليس التعامل والتعاون (كما دعا اليه بوتين في رسالته) فامريكا كما تقول في استراتيجية امنها القومي تحاول بوضوح فرض هيمنتها وسياساتها الاحادية على العالم، وهذه السياسة تقف على النقيض تماما مع سياسات روسيا بوتين وهذا ما سيسوق البلدين نحو مزيد من الاحتكاك والمواجهة بفعل التعقيدات التي تلف تطورت الاوضاع على الساحتين الدولية و العالمية وذلك على الرغم من سعي البلدين الى تجنب لدخول في مواجهة مباشرة.    

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

امريكا روسيا العلاقات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

آلالف الفلسسطينيون يتظاهرون ضدّ ترامب
استمرار التظاهرات عبر العالم للدفاع عن فلسطين
إجراءات أمنية مشددة في أوروبا تزامنا من بدء العام الجديد
تطهير شرق دمشق من رجس الارهابين
آلالف الفلسسطينيون يتظاهرون ضدّ ترامب

آلالف الفلسسطينيون يتظاهرون ضدّ ترامب

تظاهرات ضد ترامب أمام مقرّ اقامته في نيويورك
تظاهرات في البحرين اعتراضاً على صدور أحكام الإعدام بحق 6 مواطنين
استمرار احتجاجات الشباب الفلسطينيين ضد قرار ترامب في قطاع غزة
مظاهرات فى واشنطن ضد قرار نقل سفارة أمريكا فى إسرائيل للقدس