كردستان تعلن رسميا ترحيبها بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم

الوقت- رحب اقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء وبشكل رسمي بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم على اساس الدستور.

وقال سفين دزيي، الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، بأي خطوة إيجابية تتخذها بغداد لحل مشاكل الإقليم العالقة مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور. وطالب دزيي، تشكيل لجنة مشتركة للحوار حول المنافذ الحدودية، إضافة لطلب قائمتي رواتب موظفي الصحة والتربية في الإقليم.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، في تصريح نقله الموقع الرسمي للحكومة، اليوم الثلاثاء 2 يناير / كانون الثاني، إن حكومة إقليم كردستان ترحب بأي خطوة إيجابية من أجل وضع الحلول للمشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".

واستطرد دزيي: "مجلس وزراء كردستان في آخر اجتماع له أكد على موقفه الساعي لحل كافة المشاكل على أساس الدستور العراقي، وأنه مستعد لإجراء الحوار مع الحكومة الاتحادية".

وتابع: "وفي هذا الاطار ترحب حكومة إقليم كوردستان بالمؤشرات والخطوات الإيجابية التي أبدتها بغداد، مشيرا إلى زيارة وفد من الحكومة العراقية لإقليم كوردستان وطلب تشكيل لجنة مشتركة للحوار حول المنافذ الحدودية، والمطارات، وسدود إقليم كوردستان وطلب قائمتي رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية من أجل إرسال رواتبهم".

ورحب المتحدث باسم حكومة كردستان بخطوة فتح حدود الإقليم مع إيران، وقال إن حكومة الإقليم تبدي ارتياحها لهذه الخطوة، وكذلك وتعبر عن استعدادها لإجراء الحوار حول إدارة المنافذ الحدودية والمطارات، وأنها تنسق وتتعاون مع الحكومة العراقية بموجب الآلية التي حددها الدستور العراقي للوصول إلى حل مشترك يرضي الطرفين".