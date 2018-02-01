الاحتلال يشنّ غارات على قطاع غزة

الوقت- شنّت طائرة صهيونية، صباح الثلاثاء، غارات على مواقع لحركة حماس في غزة بحسب ما أفاد الجيش ومصادر فلسطينية، من دون الإشارة إلى إصابات.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان، أن الطائرة استهدفت "مجمعا عسكريا لمنظمة حماس"، وقالت مصادر أمنية فلسطينية، أن الغارات وقعت في خان يونس بجنوب قطاع غزة ودير البلح بوسطه، متسببة بأضرار بدون تسجيل إصابات.

وليل الاثنين سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة على جنوب الاحتلال الإسرائيلي بدون أن يسفر عن قتلى أو جرحى، ولم يذكر الجيش تفاصيل أخرى لكن الإذاعة العامة، قالت أن صاروخا انفجر قرب بلدة اسرائيلية لم تحددها.

ووقعت أحداث مماثلة الجمعة، إذ قصفت مقاتلات ودبابات إسرائيلية قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل، بحسب الجيش ومصادر فلسطينية.