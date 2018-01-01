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أخبار

بيان هام صادر عن وزارة الامن الايرانية حول الأحداث الاخيرة

الإثنين 13 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
بيان هام صادر عن وزارة الامن الايرانية حول الأحداث الاخيرة
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الوقت- اصدرت وزارة الامن الايرانية مساء الاثنين، بيانا حول التجمعات واعمال الشغب التي حدثت في طهران وباقي المدن الإيرانية، مؤكدة فيه تحديد هوية بعض مثيري الشغب والمحرضين على الفوضى بالبلاد واعتقال عدد منهم .

وجاء في بيان وزارة الامن الايرانية انه وكما يعلم المواطنون وابناء الشعب الايراني الواعي فان التجمعات خلال الايام الاخيرة جرت من اجل طرح بعض المطالب الإقتصادية في ظل اجواء هادئة ولكن بعد استمرارها تحولت الى اعمال شغب جراء تغلغل بعض العناصر المشبوهة والمثيرة للعنف في صفوف المتظاهرين ما تسبب في تدمير الممتلكات العامة والحاق اضرار مادية وخسائر بالارواح .

واعرب البيان عن شكره للمواطنين الواعين الذين ابتعدوا عن خط مثيري الشغب والفوضى مؤكدا ان اجراءات كوادر الامن وبمساعدة الجماهير الاعزاء قادت الى تحديد هوية بعض العناصر المثيرة للشغب والمحرضين على الفوضى واعتقال عدد منهم فيما يجري ملاحقة باقي العناصر قانونيا وسيجري التصدي لهم بشكل جاد.

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