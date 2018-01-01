زعيم كوريا الشمالية يتوعّد ترامب: الزر النووي جاهز على مكتبي

الوقت- هدّد الزعيم الكوري الشمالي،كيم جونغ-أون، الاثنين، في رسالته لمناسبة العام الجديد، أمريكا قائلا: الزر النووي موجود دائما على مكتبي. على واشنطن أن تدرك أن هذا ليس ابتزازا، بل الواقع، مكررا التشديد على أن بلاده باتت قوة نووية.

ودعا زعيم كوريا الشمالية بلاده إلى تعزيز إنتاج الرؤوس النووية والصواريخ البالستية، ما يظهر عزمه على تحقيق طموحاته العسكرية رغم المعارضة الدولية.

وعززت بيونغ يانغ بشكل ملحوظ جهودها خلال العام الماضي لتطوير برنامجيها النووي والبالستي المحظورين، بالرغم من العقوبات المتعددة التي تفرضها الأمم المتحدة واللغة العدائية المتزايدة من جانب واشنطن.

وكتب كيم جونغ-أون في رسالته السنوية إلى الأمة: علينا إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس النووية والصواريخ وتسريع نشرها.

وتابع: الزر النووي موجود دائما على مكتبي. على الولايات المتحدة أن تدرك أن هذا ليس ابتزازا، بل الواقع"، مكررا التشديد على أن بلاده باتت قوة نووية.

وشدّد كيم جونغ-أون على أن كوريا الشمالية "قادرة على مواجهة أي تهديد نووي من الولايات المتحدة، وهي تملك قوة ردع قوية تستطيع منع الولايات المتحدة من اللعب بالنار".

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 أعلن قائد أركان الجيش الأمريكي الأسبق مايك مولن أن الولايات المتحدة "لم تكن يوما أكثر قربا" من حرب نووية مع كوريا الشمالية، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاع أجواء "خطيرة للغاية".

وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 قال الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده أصبحت دولة نووية، بعدما اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على إصابة أي مكان في الولايات المتحدة.