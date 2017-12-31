أمريكا تجلي قادة جماعة إرهابية شمال العراق

الوقت- بعد أن أكدت مصادر كردية هذه الأنباء، كشف الأمين العام لمنظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي، عن وجود عمليات إجلاء لقادة جماعة "الرايات البيض" الإرهابية من قبل مروحيات الجيش الأمريكي في أطراف قضاء طوز خورماتو بالعراق.

ونقل البياتي هذه المعلومات عن أهالي المناطق الكردية.

وصرّح البياتي: ان القوات الأمنية والحشد الشعبي شرعا بعمليات أمنية واسعة لملاحقة عناصر الرايات البيض وداعش الإجرامي في أطراف طوز خورماتو شرقي صلاح الدين.

وتابع أن الأهالي في القرى الكردية أكدوا أنه بعد وصول قواتنا لمطاردتهم واعتقالهم أو قتلهم، قامت القوات الأمريكية بعمليات واسعة بمروحياتهم لإجلاء قادة جماعة الرايات البيض الإرهابيين بعد هزيمتهم على يد الحشد الشعبي والقوات الأمنية.

ولفت القائد العراقي إلى أن جماعة الرايات البيض هم عبارة عن خليط من جماعات تكفيرية وأحزاب سياسية كردية متمردة على القانون، موضحا أن القوات المشتركة تدقق بالشهادات وستعلن موقفها النهائي خلال الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق اتهمت مصادر أمنية وسياسية موثوقة القوات الأمريكية بإجلاء مئات القادة من تنظيم داعش منذ عام 2014 ولغاية انتهاء عمليات تحرير غربي الانبار، بينهم عرب وأجانب على خلفية هزيمتهم على يد القوات الأمنية والحشد الشعبي.