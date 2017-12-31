خاشقجي للسعودية : اقعدوا ساكتين واتركوا اخبار ايران

الوقت- علّق الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي، على الاخبار التي تسعى وسائل الاعلام الغربية والعربية لترويجها عن ايران واثارة الفتنة فيها بالقول "اقعدوا ساكتين".

وأضاف خاشقجي في نصيحة إلى السعودية فيما يتعلق بـ"المظاهرات التي تجري في المدن الإيرانية"، مستشهداً استشهد بمقال، نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، حمل عنوان: "كيف يستطيع ترامب أن يساعد المتظاهرين الإيرانيين؟ يقعد ساكت"، وعلق الكاتب السعودي على المقال: نفس النصيحة لجماعتنا.

تغريدة الكاتب السعودي المقيم في أمريكا، جاءت في ظل إفراد الإعلام السعودي مساحة واسعة من تغطيته لبث الفتنة في المدن الإيرانية، وسعيها للترويج على أن هناك أزمة واحتجاجات كبيرة في ايران بشكل منافي للحقيقة.