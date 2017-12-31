العدوان السعودي يرتكب مجزرة راح ضحيتها 34 يمنيا

الوقت- ذكرت مصادر يمنية أنه استشهد أكثر من 34 مواطنا في أربع جرائم متفرقة لطيران العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة الحديدة اليمنية بينهم 10 نساء.

وبحسب المصادر الاعلامية استشهد يوم أمس السبت أكثر من 20 مواطنا في غارات لطيران العدوان، استهدفت 3 سيارات بالقرب من أحد المطاعم عند مدخل مديرية الجراحي.

وكان الطيران السعودي قد ارتكب مجزرة مماثلة في المديرية ذاتها، إثر غارات استهدفت سوقا شعبيا وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

وأكدت المصادر استشهاد عشر نساء، في وقت سابق من صباح يوم السبت، في غارات لطيران العدوان السعودي استهدفت مزرعة شرق منطقة قطابة بمديرية الخوخة بالحديدة.

وفي مدخل مديرية الجراحي استشهد 4 مواطنين في جريمة رابعة للعدوان السعودي الأمريكي، إثر غارة استهدفت سيارتهم.

يشار الى أن غارات الطائرات السعودية تأتي في سياق جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني، في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية.