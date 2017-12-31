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  الأحد 12 ربيع الثاني 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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"مأمون أبو عامر" للوقت : بناء ال300 ألف وحدة استيطانية هو أولى الاجراءات العملية لتطبيق قرار ترامب

"مأمون أبو عامر" للوقت : بناء ال300 ألف وحدة استيطانية هو أولى الاجراءات العملية لتطبيق قرار ترامب الوقت- أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي "يؤاف غالانت" یوم الأحد، أن الحكومة تعتزم بناء 300 ألف وحدة سكنية جديدة في مدينة القدس المحتلة. للوقوف على أبعاد هذه الخطوة ودلالاتها أجرى موقع الوقت مقابلة صحفية مع الخبير في الشؤون الاسرائيلية الدکتور مأمون أبو عامر من غزة، جاء في تفاصيله:

ماهي التحالفات الجديدة التي قد تتبلور بداية العام الجديد في المنطقة؟! الوقت- التحركات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة تنذر بموجة تحالفات جديدة قد تأخذ معالمها الكاملة مع بداية العام الجديد لكونها لاتزال حاليا في مرحلة المخاض ولا أحد يعلم إن كانت ولادته...

محاولات حثيثة لتمرير انقلاب سياسي في اليمن الوقت- أكد الدكتور سعد الله زارعي أن السعودية ستضطر في نهاية المطاف للقبول بالحلول السياسية للخروج من ورطتها في اليمن بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها من خلال العدوان العسكري الواسع على هذا البلد...

العميد جابر لـ"الوقت": "نحن اليوم على مفترق خطير جدا، وترامب لن يستطيع نقل السفارة للقدس" الوقت- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بغالبية كبيرة قرارا يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأيدت 128 دولة مشروع القرار، مقابل اعتراض 9 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت. في وقت توجّه رئيس السلطة الفلسطينية إلى الرياض في زيارة وصفت بالطارئة...

ألف ليلة وليلة من العدوان على اليمن؛ وداعا أيتها "الإنسانية" الوقت- لايمكنك أن ترى الصور القادمة من قلب اليمن دون أن يقشعر بدنك أو أن تفكر ألف مرة بالأسباب التي دفعت دولا مثل السعودية والولايات المتحدة الامريكية ومعهم الإمارات بارتكاب كل ...

أخبار

هذه هي رسائل حزب الله للاحتلال الاسرائيلي بعد مؤامرة القدس

هذه هي رسائل حزب الله للاحتلال الاسرائيلي بعد مؤامرة القدس

الوقت- بعد الرسائل التي بعثتها المقاومة الفلسطينية لتل أبيب متوعدة فيها بقصف مدن الاحتلال..

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

هذه هي رسائل حزب الله للاحتلال الاسرائيلي بعد مؤامرة القدس

الأحد 12 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
هذه هي رسائل حزب الله للاحتلال الاسرائيلي بعد مؤامرة القدس

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الوقت- بعد الرسائل التي بعثتها المقاومة الفلسطينية لتل أبيب متوعدة فيها بقصف مدن الاحتلال، نشر الإعلام الحربي العسكري التابع لـ"حزب الله (المقاومة اللبنانية)، على "تويتر" صورًا جديدة تحمل رسائل عدة ضد جيش الاحتلال.

وجاءت هذه الصور بعد سلسلة من المناورات العسكرية التي أجرتها قوات الاحتلال، مدعية أنها تجهز لحربها في لبنان وفلسطين وسوريا، فنشر الحزب صورة مكتوب عليها "يرسم عدونا أوهام انتصاراته في المناورات، ورجالنا يسجلون الانتصار في الميدان" وفي صورة أخرى "تدربوا فلقد عدنا من حربنا منتصرين"، مؤكدين على جهوزية الحزب الميدانية والقتالية العالية لأي حرب قادمة مع الاحتلال، واختتمت الصور بصورة حملت شعار "ننتظركم".

وفي وقت سابق هدّدت كتائب القسام المستوطنين في البلدات الواقعة في غلاف غزة الى وقف عنجهية حكومتهم، ونشرت الكتائب تغريدة جاء فيها "صافرات الإنذار التي تشتكون منها، ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعونه إذا لم توقفوا عنجهية الحكومة.

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حزب الله الاحتلال مؤامرة القدس

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