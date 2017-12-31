هذه هي رسائل حزب الله للاحتلال الاسرائيلي بعد مؤامرة القدس

الوقت- بعد الرسائل التي بعثتها المقاومة الفلسطينية لتل أبيب متوعدة فيها بقصف مدن الاحتلال، نشر الإعلام الحربي العسكري التابع لـ"حزب الله (المقاومة اللبنانية)، على "تويتر" صورًا جديدة تحمل رسائل عدة ضد جيش الاحتلال.

وجاءت هذه الصور بعد سلسلة من المناورات العسكرية التي أجرتها قوات الاحتلال، مدعية أنها تجهز لحربها في لبنان وفلسطين وسوريا، فنشر الحزب صورة مكتوب عليها "يرسم عدونا أوهام انتصاراته في المناورات، ورجالنا يسجلون الانتصار في الميدان" وفي صورة أخرى "تدربوا فلقد عدنا من حربنا منتصرين"، مؤكدين على جهوزية الحزب الميدانية والقتالية العالية لأي حرب قادمة مع الاحتلال، واختتمت الصور بصورة حملت شعار "ننتظركم".

وفي وقت سابق هدّدت كتائب القسام المستوطنين في البلدات الواقعة في غلاف غزة الى وقف عنجهية حكومتهم، ونشرت الكتائب تغريدة جاء فيها "صافرات الإنذار التي تشتكون منها، ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعونه إذا لم توقفوا عنجهية الحكومة.