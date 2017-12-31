أسباب الإصرار الامريكي على استمرار بقاء "داعش"

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 12 ربيع الثاني 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

"مأمون أبو عامر" للوقت : بناء ال300 ألف وحدة استيطانية هو أولى الاجراءات العملية لتطبيق قرار ترامب

"مأمون أبو عامر" للوقت : بناء ال300 ألف وحدة استيطانية هو أولى الاجراءات العملية لتطبيق قرار ترامب الوقت- أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي "يؤاف غالانت" یوم الأحد، أن الحكومة تعتزم بناء 300 ألف وحدة سكنية جديدة في مدينة القدس المحتلة. للوقوف على أبعاد هذه الخطوة ودلالاتها أجرى موقع الوقت مقابلة صحفية مع الخبير في الشؤون الاسرائيلية الدکتور مأمون أبو عامر من غزة، جاء في تفاصيله:

ماهي التحالفات الجديدة التي قد تتبلور بداية العام الجديد في المنطقة؟! الوقت- التحركات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة تنذر بموجة تحالفات جديدة قد تأخذ معالمها الكاملة مع بداية العام الجديد لكونها لاتزال حاليا في مرحلة المخاض ولا أحد يعلم إن كانت ولادته...

محاولات حثيثة لتمرير انقلاب سياسي في اليمن الوقت- أكد الدكتور سعد الله زارعي أن السعودية ستضطر في نهاية المطاف للقبول بالحلول السياسية للخروج من ورطتها في اليمن بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها من خلال العدوان العسكري الواسع على هذا البلد...

العميد جابر لـ"الوقت": "نحن اليوم على مفترق خطير جدا، وترامب لن يستطيع نقل السفارة للقدس" الوقت- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بغالبية كبيرة قرارا يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأيدت 128 دولة مشروع القرار، مقابل اعتراض 9 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت. في وقت توجّه رئيس السلطة الفلسطينية إلى الرياض في زيارة وصفت بالطارئة...

ألف ليلة وليلة من العدوان على اليمن؛ وداعا أيتها "الإنسانية" الوقت- لايمكنك أن ترى الصور القادمة من قلب اليمن دون أن يقشعر بدنك أو أن تفكر ألف مرة بالأسباب التي دفعت دولا مثل السعودية والولايات المتحدة الامريكية ومعهم الإمارات بارتكاب كل ...

أخبار

أمريكا تجلي قادة جماعة إرهابية شمال العراق

أمريكا تجلي قادة جماعة إرهابية شمال العراق

الوقت- بعد أن أكدت مصادر كردية هذه الأنباء، كشف الأمين العام لمنظمة بدر فرع الشمال..

السعودية ومصر في قائمة اسبانيا للدول الخطيرة في العالم الوقت- ظهر في تقرير لتوصيات متعلقة بالسفر صدرت عن وزارة الخارجية الإسبانية الدول..

خاشقجي للسعودية : اقعدوا ساكتين واتركوا اخبار ايران خاشقجي للسعودية : اقعدوا ساكتين واتركوا اخبار ايران

العدوان السعودي يرتكب مجزرة راح ضحيتها 34 يمنيا الوقت- ذكرت مصادر يمنية أنه استشهد أكثر من 34 مواطنا في أربع جرائم متفرقة..

آية الله خامنئي: لولا علماء الدين لما سقط النظام الملكي المستبد الوقت- اشاد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بدور علماء الدين..

هذه هي رسائل حزب الله للاحتلال الاسرائيلي بعد مؤامرة القدس الوقت- بعد الرسائل التي بعثتها المقاومة الفلسطينية لتل أبيب متوعدة فيها بقصف مدن الاحتلال..

اليوم.. الاحتلال يحشد التأييد لضم الضفة والقدس الوقت- بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي، شرع قادة في حزب الليكود..

موقع امريكي: مئات المدنيين قتلوا وجرحوا جراء الغارات السعودية – الامريكية في اليمن موقع امريكي: مئات المدنيين قتلوا وجرحوا جراء الغارات السعودية – الامريكية في اليمن

السفير الاسرئيلي في الدنمارك يحتج ويطالب بالاعتذار بسبب هذا الفيديو السفير الاسرئيلي في الدنمارك يحتج ويطالب بالاعتذار بسبب هذا الفيديو

بوتين للرئيس الأسد: سنواصل دعم سوريا للحفاظ على سيادتها بوتين للرئيس الأسد: سنواصل دعم سوريا للحفاظ على سيادتها

الخارجية الايرانية تعلق على مزاعم ترامب بحق الشعب الايراني الخارجية الايرانية تعلق على مزاعم ترامب بحق الشعب الايراني

بلومبورغ: الضغط السعودي على الوليد بن طلال وصل إلى طريق مسدود بلومبورغ: الضغط السعودي على الوليد بن طلال وصل إلى طريق مسدود

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام ايران بالإتفاق النووي الوقت- أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "یوکیا امانو" في تقرير..

اللواء سليماني يكشف عن عدد الجنود الامريكيين في العراق الوقت- بعد أن أكدت مصادر إعلامية دعم أمريكا لتنظيم داعش الارهابي في العراق، كشف قائد فيلق..

مسيرات ذكرى التصدي للفتنة تعمّ جميع محافظات ايران (صور) الوقت- خرجت مظاهرات ومسيرات في جميع المحافظات الايرانية صباح اليوم السبت..

منظمات أممية تدعو لإنقاذ اليمن بعد استمرار الحصار السعودي الوقت- بعد مرور ألف يوم من العدوان السعودي على اليمن دعت منظمات أممية، اليوم السبت..

المقاومة الفلسطينية تبعث رسالة للإسرائيليين بالصورة الوقت- في تحذير للإسرائيليين من استمرار ما وصفته بـ"عنجهية" حكومتهم، نشرت كتائب عز الدين القسام..

ماتيس يدافع عن جرائم العدوان السعودي في اليمن الوقت- بعد أن كشف تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من 100 مدني في اليمن استشهدوا في الضربات الجوية..

تويتر ينصاع للاحتلال ويغلق حساب الطفلة الأسيرة عهد التميمي الوقت- قامت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بإغلاق حساب للطفلة الفلسطينية..

جمعة غضب جديدة في الاراضي المحتلة تأكيداً على عروبة القدس جمعة غضب جديدة في الاراضي المحتلة تأكيداً على عروبة القدس

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بوتين للرئيس الأسد: سنواصل دعم سوريا للحفاظ على سيادتها

الخارجية الايرانية تعلق على مزاعم ترامب بحق الشعب الايراني

هكذا مر عام 2017 على أطفال اليمن الذين كانوا ولا يزالون ضحايا العدوان

موقع امريكي: مئات المدنيين قتلوا وجرحوا جراء الغارات السعودية – الامريكية في اليمن

آية الله خامنئي: لولا علماء الدين لما سقط النظام الملكي المستبد

العدوان السعودي يرتكب مجزرة راح ضحيتها 34 يمنيا

السعودية في العام 2017.. أحداث ساخنة وتطورات متلاحقة

محور المقاومة في 2017: تقييم للأداء ووقوف عند أهم الإنجازات

هذه هي رسائل حزب الله للاحتلال الاسرائيلي بعد مؤامرة القدس

السفير الاسرئيلي في الدنمارك يحتج ويطالب بالاعتذار بسبب هذا الفيديو

فص ملح وذاب.. تساؤلات حول اختفاء السبهان فهل هو ضائع أم ضيعان؟

السعودية ومصر في قائمة اسبانيا للدول الخطيرة في العالم

اليوم.. الاحتلال يحشد التأييد لضم الضفة والقدس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام ايران بالإتفاق النووي

خاشقجي للسعودية : اقعدوا ساكتين واتركوا اخبار ايران

مقتل علي عبد الله صالح: لا تصفية بل اشتباك مع اللجان الشعبية

الردع الصاروخي اليمني.. واقع مرير للأمريكان ونعمة لأنصار الله وبشرى سارة لروسيا

المشروع الاسرائيلي في غوطة دمشق الغربية يتدحرج على سفوح جبل الشيخ

حماس والجهاد: الحرس الثوري مستعد لكل دعم دفاعاً عن القدس

قدرات ايران السايبرية تقلق "اسرائيل" وتجبرها على الاعتراف بالعجز عن المواجهة

علماء اليمن: مجزرة تعز تعبر عن الحضيض الأسفل الذي وصلت إليه مملكة قرن الشيطان

طهران ترد على وزير الخارجية البحريني: انت أحقر وأصغر من ان تتكلم بشأن ايران

القضاء المدني البحريني مغلق حتى إشعارٍ آخر.. وأحكام العسكري بدون رقيب أو حسيب

بالفيديو...بعد خسائره في الميادين، عشرات الشهداء في غارات للعدوان بتعز

الاحتلال يحضّر خطّة استيطان ضخمة لتهويد القدس

وفد برلماني مصري يزور دمشق ويجدد دعمه للجيش السوري

ايران تؤكد للأمم المتحدة دعمها الحازم لمسلمي ميانمار وادانة الجرائم الوحشية ضدهم

الأردن وصراع التوازن بين رمزية القدس واهمية الاقتصاد

التوتر بين تونس والامارات يصل الى الرياضة

روسيا: الحرب على الارهاب في سوريا متواصلة حتى القضاء على جبهة النصرة

القدس تُسقط أوراق التوت عن الجميع

جامعة الدول العربية تستجدي مجلس الأمن لإنقاذ القدس

وسط تململ شعبي؛ صراع النفوذ بين "حكومات" المسلحين في ادلب يستعر

نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.. الدوافع والتحديات

مصادر فرنسية: الإمارات وراء مقتل علي عبد الله صالح

موقف ترامب من القدس المحتلة، يؤجج مشاعر المسلمين حول العالم وسط تنديد دولي واسع

بعد توقف دام نحو 5 سنوات، اعادة فتح معبر جوسيه بين سوريا ولبنان

بعد فشل فتنة صنعاء ومقتل صاحبها مسيرة جماهيرية كبرى لابناء العاصمة

فتنة صنعاء: من جامع الصالح إلى مقتل صالح

لأول مرة.. وفد بحريني يزور إسرائيل للتطبيع بعد مؤامرة ترامب (صور)

بن سلمان دعم ضغوط واشنطن على عباس للتخلي عن القدس

الخطوة مقدمة لتنفيذ صفقة القرن.. وترمب أطلق رصاصة الرحمة على حل الدولتين

مقتل علي عبد الله صالح: لا تصفية بل اشتباك مع اللجان الشعبية

وزير الدفاع الأمريكي السابق: قرار ترامب بشأن القدس غير حكيم

آية الله خامنئي: اعلان واشنطن بخصوص القدس المحتلة ناتج عن عجزها وفشلها

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
مقالات

أسباب الإصرار الامريكي على استمرار بقاء "داعش"

الأحد 12 ربيع الثاني 1439
 
 
 
 
 
أسباب الإصرار الامريكي على استمرار بقاء "داعش"

مواضيع ذات صلة

"داعش"؛ يلفظ أنفاسه الأخيرة ويستميت من أجل الحصول على مناطق جديدة + صور

مروحيات أمريكية تنقل قياديي داعش من ريف دير الزور الى ريف الحسكة شمال سوريا

بعد ترامب، ماي تحاول سرقة النصر على داعش

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- مع إنتهاء وجود داعش في سوريا والعراق بات استمرار تواجد القوات الامريكية في شمالي و شرقي سوريا دون معني، علما بأن هذا التواجد الامريكي كان في الاساس انتهاكا لسيادة سوريا، لكن الان فقدت امريكا ذرائعها للبقاء في سوريا وهي تتعرض لضغوط متزايده لسحب جنودها، ورغم ذلك تحاول بشتى الوسائل ان تحافظ على بقايا وفلول داعش هناك.

وفي هذا السياق كشفت الوكالة السورية للانباء سانا ان مروحيات امريكية قامت في 28 ديسمبر بنقل عدد من قادة داعش من منطقة واقعة في محافظة دير الزور الى جنوبي محافظة الحسكة الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة امريكيا، وليست هذه المرة الأولى التي تقوم المروحيات الامريكية بنقل قادة داعش فهذه المروحيات نقلت ايضا قادة داعش من منطقة الميادين قبل بدء عملية الجيش السوري هناك.          ‍‍‍‍‍‍‍

ويجب الانتباه ان الامريكيين يهمشون باقي الجماعات مثل جبهة النصرة في مخططاتهم لكنهم يولون داعش اهتماما بالغا وهذا يدفعنا الى البحث عن أسباب دعم امريك لداعش والتعاون بين الاثنين.

تحاول امريكا ان لاتفرط بسوريا بشكل كامل امام روسيا وايران، فالموقع الاستراتيجي لسوريا المجاورة للبنان والاراضي الفلسطينية المحتلة والبحر الابيض المتوسط يزيد من طمع عدة لاعبين دوليين في الاحتفاظ بدور لهم في سوريا، ان تركيا وامريكا والسعودية سعوا طوال الاعوام الـ 6 الماضية الى الاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد وتحقيق اهدافهم ومخططاتهم في سوريا و كانت أداتهم لتحقيق هذا الهدف هي جماعة "داعش" الارهابية وهناك ادلة ووثائق عديدة تثبت ضلوع هؤلاء في نشأة داعش و دعمها، فالامير السعودي طلال بن عبدالعزيز اذعن بأن داعش انشأت في السعودية و تحديدا في الرياض، اما ادوارد سنودن الذي كشف ايضا عن الكثير من الفضائح الامريكية كشف عن وثائق تثبت ان داعش هي بضاعة امريكية، كما تحدثت وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون مرارا و تكرارا عن دور امريكا في انتاج داعش، وكذلك تحدث دونالد ترامب ان داعش صنعت على يد الادارة الامريكية، ولذلك يمكن الجزم ان العالم الغربي أوجد داعش بهدف المواجهة مع محور المقاومة والممانعة لكن فشل هذا المشروع دفع الامريكيين نحو ابداء الدعم لأكراد سوريا لعل وعسى يشكل ذلك ذريعة للبقاء في سوريا، كما يمكن الاستخلاص ان المحاولات الامريكية لانقاذ قادة داعش الرئيسيين تهدف الى منع انهيار داعش بالكامل لأن هذه الجماعة الارهابية اثبتت قدرتها على تجييش باقي الجماعات المسلحة المعارضة وتحشيد واستقطاب المسلحين والارهابيين وخاصة عبر شبكة الانترنت وسط ضعف تنظيم القاعدة على الاستفادة من شبكة الانترنت وتراجع هذا التنظيم امام داعش.

ورغم اندحار داعش في سوريا والعراق يريد الامريكيون استغلال هذه الجماعة في مشاريعهم المستقبلية وخاصة في افغانستان وآسيا الوسطى.           

"داعش" ذريعة لاستمرار البقاء في سوريا

ان انتهاء وجود داعش في سوريا يقضي على الذرائع الامريكية للتواجد في سوريا في وقت امر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب جزء من القوات الروسية من سوريا ما يزيد الضغط على الامريكيين للانسحاب ايضا، ولذلك يظن الامريكيون ان انقاذ قادة داعش والاحتفاظ بهم من اجل المشاريع المستقبلية هو افضل طريق لتأجيل الانسحاب الامريكي من سوريا.

وفي هذا السياق يأتي كلام المبعوث الخاص للرئيس الامريكي في التحالف الدولي عن تغيير استراتيجية هذا التحالف في العام الميلادي الجديد والتركيز على ما اسماه عودة الهدوء الى المناطق المحررة من داعش في العراق وسوريا لأن القتال ضد داعش مازال مستمرا في سوريا حسب زعم هذا المبعوث الذي اضاف بأن امريكا ستبقى في سوريا حتى التأكد من هزيمة داعش بشكل نهائي.   

واخيرا يمكن القول ان الجماعات الارهابية شكلت على الدوام أدوات هامة لتحقيق المصالح الامريكية لكن داعش تفوقت على باقي الجماعات المسلحة في استقطاب وجذب المتطرفين الارهابيين على شبكة الانترنت وهذا أقنع الامريكيين بضرورة عدم القضاء نهائيا على داعش ما يفسر عمليات الانقاذ السريعة لقادة هذه الجماعة بواسطة القوات الامريكية.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

داعش امريكا سوريا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

سيل من الاحتجاجات والتحذيرات قد يجرف عزم ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس
استمرار التظاهرات عبر العالم للدفاع عن فلسطين
آلالف الفلسسطينيون يتظاهرون ضدّ ترامب
مظاهرات حاشدة في البرازيل ضد نقل السفارة الامريكية الى القدس
سيل من الاحتجاجات والتحذيرات قد يجرف عزم ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس

سيل من الاحتجاجات والتحذيرات قد يجرف عزم ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس

تظاهرات ضد ترامب أمام مقرّ اقامته في نيويورك
تظاهرات في البحرين اعتراضاً على صدور أحكام الإعدام بحق 6 مواطنين
استمرار احتجاجات الشباب الفلسطينيين ضد قرار ترامب في قطاع غزة
مظاهرات فى واشنطن ضد قرار نقل سفارة أمريكا فى إسرائيل للقدس